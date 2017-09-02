Москва, 2 сентября, 2017, 03:07 — ИА Регнум. Иск Екатерины Ифтоди о признании отцом ее ребенка погибшего в феврале 2015 года оппозиционного политика Бориса Немцова удовлетворен, сообщает РАПСИ.

Dhārmikatva Борис Немцов

Уточняется, что слушания проходили в закрытом режиме 1 сентября в Замоскворецком суде Москвы.

Бывшая подруга Немцова Ифтоди подала в суд, чтобы ее сын мог претендовать на часть наследства Немцова. Суд отказался взять биологические образцы у ребенка и отказался предоставить генетический материал Немцова.

В апреле 2016 года Замоскворецкий суд не удовлетворил иск Ифтоди и отказался признать за ее сыном права на часть наследства, оцениваемого в $1 млрд.

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Напомним, Немцов погиб в ночь на 28 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Расследование убийства длилось два года.

Суд состоялся в июле 2017 года, виновными признаны пять человек, в настоящее время отбывающие наказание в колонии строго режима. Самый большой срок — 20 лет — получил исполнитель убийства Заур Дадаев.