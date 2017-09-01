Вашингтон, 2 сентября, 2017, 02:46 — ИА Регнум. Тезисы по реформированию Организации Объединенных наций американский президент Дональд Трамп озвучит на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи международной организации, сообщает Reuters.

edgarwinkler ООН

Соответствующая политическая декларация уже подготовлена администрацией Белого дома. В тексте документа сообщается:

«Мы поддерживаем Генерального секретаря во внесении конкретных изменений в систему ООН, чтобы усовершенствовать работу по гуманитарным вопросам, развитию и поддержанию мирных инициатив».

Уточняется, что декларация включает десять пунктов. Если все страны — члены международной организации подпишут ее, то ООН будет реформирована.

Напомним, Трамп после прихода к власти обещал внести изменения в политику Вашингтона по отношению к ООН. Прежде всего речь шла о сокращении финансовых вложений в работу организации.

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