Амстердам, 2 сентября, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Максимальная продолжительность жизни не превышает 110 лет, пишет Naked Science.

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По итогам научного исследования, проведенного Роттердамским университетом Эразма, установлено, что для женщин предельный срок жизни составляет 115,7 лет, а мужчин — 114 лет.

Выводы сделаны на основании анализа статистики смертности за минувшие 30 лет. Использованы данные двух тысяч человек.

По мнению сотрудников университета, максимальный возраст долгожителей не меняется со временем, хотя в целом продолжительность жизни растет.

Характерно, что максимальный возраст человека не связан напрямую с его образом жизни, отмечают ученые.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2017 года стало известно о разработке российскими учеными методики определения биологического возраста человека по состоянию его сонной артерии.

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