Вашингтон, 2 сентября, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Девочка весом 3 кг 90 г родилась у американской теннисистки Серены Уильямс, сообщает nydailynews.com.

TwoWings Серена Уильямс

Отец малышки — бизнесмен Алексис Оганян, сооснователь Reddit. Маме сейчас 35 лет.

Напомним, последнее выступление Уильямс состоялось в январе 2017 года. После этого она временно отказалась от спортивных состязаний, готовясь стать матерью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля 2017 года Келли Буш Новак, представитель Уильямс, заявила, что теннисистка беременна и на год приостановит спортивную карьеру.

«Она с нетерпением ждет возвращения в 2018 году», — пояснила представитель спортсменки.