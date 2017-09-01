Грозный, 2 сентября, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Самолет с российскими детьми, вернувшимися из Ирака, встретила в Грозном российский уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, сообщили в пресс-службе детского омбудсмена.

Kremlin.ru Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Анна Кузнецов

«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 1 сентября вместе с руководством Чеченской Республики встретила в аэропорту города Грозного самолет с российскими детьми, вывезенными с территории вооружённых конфликтов в Ираке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что у трапа самолета, на котором прилетели дети, омбудсмен стояла рядом с Магомедом Даудовым, председателем чеченского парламента, Вахитом Усмаевым, руководителем администрации главы и правительства Чечни, и региональным уполномоченным по правам ребенка Хамзатом Хирахматовым.

Из Ирака прилетели восемь детей старше полугода. Не все дети летели с родными: некоторых родственники встречали в аэропорту Грозного.

«Сегодня в Россию из этих горячих точек вернулись не только детишки из Чечни и Дагестана, но и впервые - из других регионов страны, — сказала Кузнецова. — В родных городах им готовы оказать всемерную поддержку и помощь, максимальное содействие я попрошу оказать региональных уполномоченных по правам ребенка».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа Кузнецова в Грозном встретилась с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Обсуждался вопрос по дальнейшим шаговам возвращения на Родину из Ирака и Сирии российских ребят.

Напомним, пять российских детей вернулись из города Мосула (Ирак) 25 августа: уроженцы Дагестана прилетели в Грозный.