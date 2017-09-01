Вашингтон, 2 сентября, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Отказ от комментариев по поводу возможных обысков в российском консульстве в городе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) последовал от американского Государственного департамента, передает телеканал «Звезда».

Fbi.gov ФБР

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство переадресовало вопрос об обысках в американское Федеральное бюро расследований.

Напомним, 1 сентября 2017 года стало известно, что 2 сентября в офисе российского генерального консульства в Сан-Франциско должны пройти обыски. По данным российского МИД, мероприятие будет проводить ФБР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что американские власти требуют от Москвы закрыть генеральное консульство в Сан-Франциско.

Читайте подробнее: США закрывают генконсульство РФ в Сан-Франциско

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова уточнила, что Вашингтон потребовал закрыть одно из крупнейших генконсульств в течение двух дней.

«Американские спецслужбы вознамерились 2 сентября провести обыск в Генеральном консульстве в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и даже грудных детей, на 10−12 часов покинули занимаемые помещения», — говорится в комментарии Захаровой.