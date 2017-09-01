Москва, 2 сентября, 2017, 00:41 — ИА Регнум. Те, кто требуют вывода российских войск из Приднестровья — хотят войны. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Topwar.ru Российские миротворцы в Приднестровской Молдавской Республике

Отвечая на вопрос об обращении Молдавии в ООН с требованием рассмотреть вопрос о выводе российских войск из ПМР, и о том, возможна ли в Приднестровье новая война, Лавров сказал: «Я не думаю, что нужно предрекать войну. Никто этого не хочет, кроме тех, кто водил рукой представителей молдавского правительства, когда они писали ноту о необходимости вывода наших военнослужащих из Приднестровья. Те, кто подсказал это молдавскому правительству — хотят войны между нами и Украиной, между нами и Молдовой. Это линия на сдерживание России. Как говорится, ничего личного. Санкции и все остальное оттуда».

Лавров напомнил, что российские военные находятся в Приднестровье на основе соглашений, которые были заключены вскоре после того, как горячую фазу конфликта вначале 90-х удалось погасить благодаря российской армии. «После этого соответствующее подразделение российской армии было преобразовано в объединенную группу российских войск Приднестровья с единственной целью — охранять колоссальные запасы боеприпасов на складах Колбасна. Параллельно были созданы миротворческие силы, в которые также вошли наши военнослужащие, которые занимаются поддержанием стабильности на Днестре. С тех пор, как эти решения были приняты, ни единого срыва в какие-то силовые акции в Приднестровье не происходило. Были напряженные инциденты, но никогда никто ни в кого не стрелял. Все понимали, что вывод нашей группы войск, которая охраняет склады с боеприпасами, зависит от того, насколько успешно будет решаться вопрос политического урегулирования. Потому что население Приднестровья, после того, как они почувствовали горячую войну с Молдовой, которая была остановлена, заявило, что они никуда не отпустят военнослужащих и не дадут вывезти оружие до тех пор, пока им не предоставят те права, о которых была договоренность. Мирные граждане буквально ложились на рельсы», — сказал министр.

Он подчеркнул, что когда в 2003 году «начался процесс планового урегулирования, в соответствии с которым в рамках территориально-целостной Молдовы Приднестровье получало особый статус, за тот период, когда готовилось это соглашение, вывезли половину того, что хранилось на этих складах, и все было нормально». «И вывезли бы давным-давно все остальное, если бы тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин не отказался подписать парафированный текст соглашения, потому что ему позвонили из Брюсселя. Все это знают. Вот почему там находятся наши военнослужащие, которые уйдут, как только будут созданы условия для вывоза этих смертоносных запасов. Те люди, которые подсказывают Молдове совершать эти конфронтационные действия, именно они тормозят работу группы «5+2», которая создана под эгидой ОБСЕ и занимается урегулированием. Им не нужно урегулирование, им нужно что-то неприятное сделать для Российской Федерации, опять втянуть нас в очередную кризисную ситуацию», — подвел итог Сергей Лавров.

ИА REGNUM напоминает, что 22 августа постоянный представитель Молдавии при ООН Виктор Морару сообщил, что Кишинев обратился в ООН с просьбой включить вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья в повестку дня ближайшей сессии Генассамблеи, которая состоится в начале сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал этот шаг провокационным, но полномочий как-то воспрепятствовать этому у него нет. Вместе с тем он заявил, что необходимо разделять ОГРВ и миротворцев РФ, солидаризовавшись в этом вопросе с правительством Молдавии, в то время как в Приднестровье подчеркивают, что ОГРВ является составной частью миротворческой операции.