Париж, 1 сентября, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Международная неправительственная организация «Репортёры без границ» призывает власти Украины прекратить практику задержания и выдворения из страны иностранных журналистов. Об этом говорится в распространённом пресс-релизе организации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Esther Vargas Журналисты

Как отмечается в заявлении, за период с 25 по 30 августа «троих иностранных журналистов задержали и выслали с Украины, не прибегая к принятым юридическим процедурам».

25 августа Киев выдворил испанских журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре, запретив им въезд на три года за «нанесение ущерба национальным интересам». Поводом для этом послужил репортаж журналистов о конфликте в Донбассе, в котором говорилось об обстреле Вооружёнными силами Украины гражданского населения.

30 августа в Киеве была похищена и увезена в неизвестном направлении (как позднее стало известно — сотрудниками Службы безопасности Украины) журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова. В тот же день СБУ было принято решение о выдворении её из страны. В последнем репортаже Анны Курбатовой, который был посвящён празднованию Дня независимости Украины, говорилось о том, что ситуация в стране ухудшилась после Евромайдана в 2014 году.

«Репортёры без границ» призывают Киев положить конец подобной практике. Арест и высылка журналистов не является достойным ответом на информационную войну. Тем более, производимая без детальных объяснений и механизмов обжалования принятого решения. Даже если какое-то содержимое репортажей является спорным, ничто не оправдывает нападки на свободу прессы», — заявил руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии организации Иоханн Бир, добавив при этом, что нападки на журналистов на Украине «лишь предоставляют аргументы для машины российской пропаганды».

В организации также напомнили, что Украина занимает 102 из 180 мест во всемирном рейтинге свободы прессы за 2017 год, составленном «Репортёрами без границ».

Напомним, ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также призвал власти Украины отказаться от практики преследования иностранных журналистов.