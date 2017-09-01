Москва, 1 сентября, 2017, 23:25 — ИА Регнум. Социал-демократическая партия Германии, «Зелёные» и «Левые» имеют серьёзные шансы одержать победу и сформировать левую коалицию по итогам сентябрьских выборов в Бундестаг. Об этом 1 сентября заявил заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Бундестаг

«Мартин Шульц уже сказал, что в коалицию с Ангелой Меркель он не вступит. Значит нынешняя коалиция уже умерла. Остаётся два варианта: Меркель плюс свободные демократы, или левая коалиция: Шульц (СДПГ), зелёная и левая партии. Разрыв между двумя этими гипотетическими блоками — 2%. И пока этот разрыв сокращается», — заявил Платошкин.

По его мнению, Шульц был выдвинут по той причине, что он никогда в своей политической жизни не сотрудничал с ХДС, и это уже принесло плоды — кампания официально началась 21 августа, и ха это время Шульц прибавил уже 1,5%.

«Почему социал-демократы ранее проигрывали выборы? Вице-канцлер идёт на выборы против канцлера, говорит, что правительство плохое, его надо свергать. Шизофрения — избиратель его спрашивает, ты сам-то что в этом правительстве делал 4 года», — пояснил он.

Партии этого потенциального блока выступают против американских авантюр и относительно благожелательно предрасположены к России, отметил Платошкин.

Так, Сара Вагенкнехт от левых давно известна критикой Меркель за её антироссийскую позицию, а лидер партии «зелёных» на выборах Ренате Кюнест, например, в своё время сыграла основную роль в возврате имени почётного гражданина Берлина первому коменданту города генералу-полковнику Николаю Берзарину. Важно и то, что у социал-демократов главным экспертом по России будет выступать Маттиас Платцек, призывавший Запад признать воссоединение Крыма с Россией.

В то же время он отметил, что Кюнест, Ваганкнехт и Платцека невозможно выставить в качестве «российских агентов», поскольку позиция в отношении России у них всё-таки неоднозначная. «Они критикуют нас за то, что у нас есть олигархи и социальное расслоение. Но одно дело — критика в помощь, чтобы Россия стала более серьёзной страной, другое — критика для подрыва власти. Которой, кстати, занимается Ангела Меркель», — указал эксперт.

В конечном счёте, если выиграют выборы именно три партии, образующие левый блок в парламенте Германии, «германо-российские отношения будут коренным образом улучшены», считает Платошкин. При этом он добавил, что сомневаться в этом, опираясь на пример последствий избрания президентом США Дональда Трампа, в данном случае было бы необоснованно.

«В Америке другая политическая система. Трамп — это водитель, у которого демонтировали руль, рычаг и все педали. Весь госаппарат и, главное, Конгресс против него. В Германии другая система — партия, набирающая большинство, полностью формирует правительство. Никто им после этого не указ», — указал завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Наконец, эксперт категорически выступил против мнения о том, что на руку в российско-германских отношениях играет также усиление «Альтернативы для Германии». Он подчеркнул, что за «Альтернативу» голосуют протестные избиратели, которые в противном случае проголосовали бы за противников Меркель.

«То, что это отщепенцы из ХДС — это неправда. В новых федеральных землях, в бывшей ГДР, за «Альтернативу» голосуют многие, кто раньше голосовал за Левую партию, потому что с их точки зрения она слишком (сильно встроена) в истеблишмент. С нашей стороны глупость поддерживать «Альтернативу для Германии» — такая же глупость, как поддержка Марин Ле Пен. Она не правый радикал, она лишь (притягивает) протестные голоса. Но если бы мы поддержали Меланшона, который назвал режим в Киеве еврофашистами, и который отстал от Марин Ле Пен на 2%, Макрон не был бы сейчас в Елисейском дворце», — заключил Платошкин.

Напомним, выборы в бундестаг Германии состоятся 24 сентября 2017 года. Победившая партия получит право назначить канцлера. Лидер ХДС/ХСС и действующий канцлер Ангела Меркель заявила, что будет выдвигаться на пост лидера страны в четвертый раз. Ее основным соперником является Мартин Шульц, которого будет в случае победы выдвигать СДПГ.