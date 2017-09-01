Киев, 1 сентября, 2017, 22:59 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины одновременно с российско-белорусскими учениями «Запад-2017» проведут ряд командно-штабных манёвров с привлечением войск и оперативных резервов, главным из которых станут стратегические учения «Непоколебимая устойчивость-2017». Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мощь

«С 12 по 15 сентября будут проведены стратегические командно-штабные учения с органами военного управления и войсками «Непоколебимая устойчивость-2017». Их целью мы рассматриваем наращивание возможностей органов военного управления по осуществлению управления войсками в ходе перегруппировки, ведения оборонительных, стабилизационных и боевых действий», — сообщил начальник Генштаба ВСУ, генерал Виктор Муженко.

По его словам, манёврам будут учения тыловых служб, целью которых станет «совершенствование системы планирования и всестороннего обеспечения группировок войск и управления привлечёнными силами и средствами в ходе стратегического развёртывания вооружённых сил и отпора вооружённой агрессии на угрожающих направлениях».

«Кроме того, будет проведена тренировка сил и средств территориальной обороны Украины с развертыванием штабов территориальной обороны», — сообщил Муженко.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее 1 сентября спикер Генштаба ВСУ Владислав Волошин озвучил опасения Киева, что совместные учения России и Белоруссии могут закончиться попыткой прорыва бойцов в сторону Калининградской области и захватом территории Польши и Литвы. «Это довольно небольшое расстояние, это Польша и Литва. И провести в этом коридоре такую операцию с «ихтамнетами» достаточно просто. Как показали события в Крыму и на Донбассе», — сказал Волошин.

Представитель Генштаба ВСУ также заявил, что Россия может ввести больший вооружённый контингент, чем было заявлено, а потом не вывести его.

Президент Украины Пётр Порошенко и вовсе заявил, что видит в российско-белорусских учениях «угрозы в том числе и для территориальной целостности Украины». По его словам, он обсуждал этот вопрос с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и получил «заверения, что ни в коем случае с территории Белоруссии ни сейчас, ни в будущем не будет угрозы».

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Напомним, совместные российско-белорусские стратегические командно-штабные учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на полигонах, расположенных в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники.

Запланированная в рамках учений переброска российских войск на белорусскую территорию служит основанием для чиновников ряда западных стран заявлять о «военной угрозе» со стороны России. К этим заявлениям присоединились и страны Прибалтики, Польша, Украина. В Белоруссии прозападные пропагандисты также нагнетают ажиотаж вокруг предстоящих учений, активно развивая тезис о якобы намерении Москвы повторить «крымский сценарий» в республике.

Отметим, что на учения «Запад-2017» военными ведомствами России и Белоруссии приглашены наблюдатели из целого ряда государств и международных организаций, в том числе НАТО, ООН, ОБСЕ, ОДКБ, МКК.