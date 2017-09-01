Москва, 1 сентября, 2017, 21:59 — ИА Регнум. МИД России считает грубейшим нарушением международного права решение властей США о закрытии российских консульских учреждений в Сан-Франциско, Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом заявила 1 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM МИД России

«Данный шаг представляет собой новое грубейшее нарушение международного права, включая обязательства США по венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях», — приводит слова Марии Захаровой пресс-служба МИД России.

Как отметила представитель ведомства, новый шаг США «даже превосходит то, до чего в Вашингтоне додумывались ранее, включая экспроприацию администрацией Барака Обамы в декабре прошлого года, несмотря на иммунитет, загородных жилых комплексов посольства России и постоянного представительства при ООН».

«Помимо очередного рейдерского захвата дорогостоящих объектов российской государственной собственности, которые нам после их блокирования настойчиво предлагают продать, на этот раз требования властей США создают прямую угрозу для безопасности граждан России», — подчеркнула Мария Захарова.

По её словам, американские спецслужбы намерены 2 сентября провести обыск в генеральном консульстве России в Сан-Франциско, в том числе в квартирах сотрудников, проживающих в его здании и имеющих иммунитет, для чего предписали, чтобы они и их семьи, включая малолетних и грудных детей, на 10−12 часов покинули занимаемые помещения.

«Речь идет о вторжении в консульское учреждение и жилища дипломатических работников, причем их самих выставляют вон, чтобы не мешали агентам ФБР», — отметила представитель МИД.

Мария Захарова подчеркнула, что от действий Вашингтона «пострадают десятки тысяч обычных граждан обеих стран, далеких от политики». «США наглядно демонстрируют, что совершенно не заинтересованы в развитии связей между людьми — сначала прекратили выдавать визы россиянам в своих генконсульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, а теперь лишают возможности американцев получать российские визы в Сан-Франциско», — отметила она.

«Выражаем решительный протест в связи с действиями Вашингтона, игнорирующими международное право, и, как принято в дипломатической практике, резервируем за собой возможность для ответных мер. Это не наш выбор. Его нам навязывают», — заключила представитель МИД России.

Как передавало ИА REGNUM, 31 августа Госдепартамент США потребовал от России до 2 сентября закрыть своё генеральное консульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Позднее в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп лично принял решение о закрытии российских консульских учреждений.

Напомним, дипломатический конфликт был инициирован в декабре 2016 года администрацией уходящего президента США Барака Обамы, которая объявила персонами нон грата 35 российских дипломатов, предписав им покинуть страну. Также властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Российская сторона не предпринимала встречных мер до тех пор пока, пока в июле 2017 года Конгресс США не одобрил закон о новых санкциях против Москвы. В ответ российские власти предписали Вашингтону с 1 сентября сократить число своих дипломатов в стране до 455 человек — именно столько российских дипломатов в настоящее время работает в США. Кроме этого, американским дипломатам был закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.