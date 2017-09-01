Берлин, 1 сентября, 2017, 21:27 — ИА Регнум. «Как сделать из небольшой нефтяной госкомпании крупнейшего мирового монстра? — задается вопросом на страницах ведущего немецкого экономического издания Handelsblatt его корреспондент Франц Хубик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ответ, естественно, напрашивается сам собой: «Надо, чтобы к нему проявил интерес такой человек, как Владимир Путин».

«Что бы ни говорили, что почти 20% ценных бумаг «Роснефти» принадлежат British Petrileum, а еще 20% — швейцарской фирме Glencore и Катару, никто не поверит тому, что в целом «Роснефть» — независимая от российского правительства компания. В 1993 году она была просто «одной из» и до прихода Путина к власти в 2000-м в этом статусе и оставалась. Тогда практически вся нефтегазовая промышленность России была растащена по олигархам. Известно, что в своей диссертации Владимир Путин в 1997 году написал, что «ренационализация сырьевой отрасли является важнейшей предпосылкой для укрепления России». Придя в Кремль, он занялся претворением в жизнь этой своей идеи, постепенно отбирая с помощью своего друга Игоря Сечина у жадных олигархов контроль над нефтяными месторождениями».

«Если проанализировать путь «Роснефти» к вершине и его результат в виде превращения компании в крупнейшее нефтедобывающее предприятие мира (6% — доля в мировой добыче), то вопросов к Герхарду Шредеру, почему он согласился войти в состав совета директоров, формально пойдя против национальных интересов Германии, уже не возникает», — отмечает издание.

Похожего мнения относительно Шредера и «Роснефти» придерживается и другое германское издание, Die Zeit, считающее, что «не только экс-канцлер выиграет от своего нового назначения, но и позиции Игоря Сечина в окружении Владимира Путина укрепятся».

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