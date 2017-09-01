Великий Новгород, 1 сентября, 2017, 21:25 — ИА Регнум. Кандидат на должность губернатора Новгородской области от ЛДПР Антон Морозов сегодня, 1 сентября, подал в Новгородский областной суд иск об отмене регистрации кандидата на должность губернатора Новгородской области Андрея Никитина — временно исполняющего обязанности главы региона, выдвинутого на выборы партией «Единая Россия». Как сообщил Морозов корреспонденту ИА REGNUM, ответчиками по иску выступают Избирательная комиссия Новгородской области и сам Никитин.

Kremlin.ru Андрей Никитин

Дело принято в производство. Судебное заседание назначено на понедельник, 4 сентября.

«Мы наблюдаем, что врио губернатора Новгородской области Никитин фактически не ведёт кампанию — всё, что он делает, связано с исполнением им обязанностей губернатора Новгородской области. То есть он, видимо, считает себя уже избранным губернатором. Мы не видели ни одной агитационной встречи, на дебаты на радио он не ходит. При этом мы видим, как беззастенчиво используются ресурсы, в том числе ОГАУ «АИК» (областной холдинг СМИ — прим. ИА REGNUM ), где выходят материалы о его деятельности, оплаченные из бюджетных средств, а не из избирательного фонда. То есть по факту за счёт бюджета идёт агитация за кандидата Никитина», — пояснил Морозов.

По его мнению, это создаёт неравные условия для кандидатов, а «последней каплей» стало поздравление Андрея Никитина с Днём знаний.

«Это напрямую запрещено федеральным законом: если это не оплачено из избирательного фонда, то кандидат подлежит снятию», — заявил Антон Морозов.

Административный иск в областной суд он подал в последний день, когда допускается обращение в суд об отмене регистрации кандидата. Он напомнил, что все споры в избирательном процессе проходят в ускоренном порядке, поэтому решение по иску должно быть принято до даты выборов. Если кандидату от ЛДПР откажут в удовлетворении иска в Новгородском областном суде, он рассчитывает на его рассмотрение в Верховном суде уже в пятницу, 8 сентября.

Напомним, выборы губернатора Новгородской области состоятся 10 сентября 2017 года. На пост губернатора претендуют пять кандидатов: Ольга Ефимова (КПРФ), Николай Захаров («Патриоты России»), Антон Морозов (ЛДПР), Андрей Никитин («Единая Россия») и Михаил Панов («Справедливая Россия»). Собираются ли избиратели Новгородской области на выборы, решили ли уже, за кого отдадут свой голос — в предвыборном опросе ИА REGNUM.