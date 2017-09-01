Берлин, 1 сентября, 2017, 21:21 — ИА Регнум. «Когда в Москве были готовы к тому, что президентские выборы в США выиграет Хиллари Клинтон, то запланировали направить новым послом в Вашингтон Анатолия Антонова, — рассуждает на страницах австрийской Der Standard ее корреспондент Мануэль Эшер. — После выигрыша Трампа Москва решила не торопиться — Антонов известен как человек жесткий, а Россия надеялась с новым президентом Америки установить «отношения потепления».

Издание «Der Standard»

Теперь, отмечает автор, когда прошло достаточное количество времени, чтобы понять, что никакого потепления не будет, Конгресс и кабинет Трампа создали все условия именно для того, чтобы холод превратился в мороз — Москва вернулась к идее назначения Антонова.

Читайте также: Новый посол России в США видит потенциал для сотрудничества двух стран

«Никто не сомневается, что он справится с той «ледяной перезагрузкой», которая ему предстоит, — пишет Эшер. — Анатолий Антонов в прошлом — военный специалист, генерал, проведший немало трудных переговоров с представителями западных государств. Беседовать ему приходилось, как правило, о контроле над ядерным оружием, а также биологическими и химическими средствами ведения войны. Кроме того, он не раз обсуждал с коллегами из США возможности сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отстаивал политику России на Украине. Его позиция по последнему вопросу привела к тому, что он был внесен ЕС в черный список. Антонов, правда, не расстроился и назвал это «глупой и смешной затеей».

«Антонов не только повторяет кремлевскую мантру, что Запад грозит России, но и, похоже, сам верит в то, что говорит», — резюмирует автор.

Читайте также: Посол России: Москва будет действовать спокойно в ответ на новые меры США