* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 1 сентября, 2017, 21:05 — ИА Регнум. Телеканал «Звезда» обнародовал кадры, на которых ударные вертолеты ВКС России Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35 атакуют позиции боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), окруженных сирийской армией в районе месторождения Шаер.

Минобороны России Ми-28Н «Ночной охотник»

Видео снято с передовых позиций сирийских правительственных войск. На кадрах видно, как российские вертолеты методично обрабатывают неуправляемыми ракетами огневые точки боевиков, выявленные бойцами сирийской 18-й механизированной дивизии.

Как сообщало ИА REGNUM, армия Сирийской Арабской Республики при поддержке российских ВКС в центральной части Сирии глубоко вклинилась в территорию, контролируемую отрядами боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с лета 2014 года. В результате несколько крупных бандформирований попали в окружение, получившее название «Акербатский котел».