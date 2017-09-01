Ташкент, 1 сентября, 2017, 21:24 — ИА Регнум. Власти Узбекистана исключили из чёрного списка потенциальных мусульманских религиозных экстремистов 16 тыс. человек, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, 1 сентября сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«За участие в экстремистских религиозных течениях в списке числилось более 17 тыс. человек. Мы переговорили с ними и после этого исключили из списка 16 тыс. человек», — заявил Мирзиёев.

«Теперь мы должны вернуть их в наше общество и обучить их», — добавил президент Узбекистана.

По словам Мирзиёева, 9 тыс. 500 человек, вычеркнутых из списка экстремистов, уже получили рабочие места. Президент страны призвал чиновников оказать необходимую помощь остальным.

Священнослужители будут поддерживать с бывшими подозреваемыми в экстремизме ежедневный контакт, чтобы они не вернулись «на путь зла», добавил президент Узбекистана.

Напомним, люди, внесённые в список подозреваемых в экстремизме, должны были сообщать правоохранительным органам о своём местоположении, им запрещалось покидать город или деревню без разрешения властей.