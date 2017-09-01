Москва, 1 сентября, 2017, 20:32 — ИА Регнум. В Совфеде призывают не спешить с ответом на указ президента Украины Петра Порошенко о введении системы фиксации биометрических данных для въезжающих в республику, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«Спешить с ответом не стоит. Тем более что у нас есть время как следует все обдумать и принять решение с холодной головой. Но ответ, разумеется, последует, и он должен ударить по киевской верхушке, а не по простым украинцам», — считает первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, по сути, указ Порошенко дает право соответствующим службам Украины самим решать, кого впускать в страну, а кого — нет.

«Лично я не вижу, чем он принципиально отличается от введения виз. Понятно, что этот указ, формально касаясь въезда на Украину всех иностранных граждан, носит откровенно антироссийский характер», — указал парламентарий.

«Проще говоря, Россию провоцируют, ожидая от нее в качестве ответа введения зеркальных мер. В идеале Киев очень бы хотел, чтобы мы попросили из страны 5 млн работающих у нас граждан Украины, а потом уже разбирались с каждым из них в отдельности. Порошенко и компании абсолютно все равно, что для многих украинских семей это означало бы трагедию — потерю всех средств к существованию. Разорвать отношения между нашими странами, подбросить бензина в костер ненависти к России, который, увы, разгорается на Украине, — вот единственное, что планируется достичь этим указом», — заключил Клинцевич.