Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. Новый следственный изолятор под Петербургом «Кресты-2» никак не может дождаться завершения строительства. Тем временем стройка обросла таким количеством криминальных историй, что, кажется, несколько камер в новом здании уже могут быть поименованы.

Помещения «Крестов-2»

Первого сентября Колпинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора компании-подрядчика ООО «Петроинвест» Руслана Хамхокова — его подозревают в даче взятки в 350 млн рублей. По версии следствия, эти деньги он передавал бывшему заместителю начальника УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергею Мойсеенко за то, что последний подписывал акты о невыполненных работах.

Тот же Мойсеенко проходит, по сути, главным фигурантом по делу о расстреле подполковника ФСИН Чернова, курировавшего строительство «Крестов-2». По этому делу сегодня, 1 сентября, был арестован судом в Петербурге уже третий подозреваемый — Игорь Захаров, который, по версии следствия, передал исполнителю оружие для нападения на Чернова. Вину Захаров не признал.

СИЗО «Кресты-2» рассчитан на 4 тысячи арестантов и должен был не только полностью заменить исторические петербургские «Кресты» в центре города, но и стать самым крупным изолятором в Европе с гуманными стандартами содержания — по 7 кв. метров жилплощади на заключенного. Оригинальные «Кресты», вероятно, отдадут под офисы. Новый же комплекс состоит из 66 зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно было перемещаться, не выходя на улицу.

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Комплекс начали строить еще в далеком 2007 году по поручению президента Владимира Путина, заказчиком выступает УФСИН. Бюджет выделил для новой тюрьмы 12 млрд рублей, сдать объект должны были еще в 2015 году.

Спустя ровно 10 лет, 12 июля 2017-го, глава ФСИН Геннадий Корниенко в очередной раз пообещал, что комплекс введут в эксплуатацию до конца года. «Да, этот процесс несколько затянулся, но всё необходимое служба делает. Практически на 90% там всё готово, остались недоделки. Я думаю, до конца года мы будем вводить его в эксплуатацию», — цитирует Корниенко ТАСС.

Выяснилось, что ФСИН недоволен тем, как генподрядчик ОАО «ГСК» выполнил свою работу, и диалог теперь идет в судебных залах. «То качество, которое они предоставили, мы не можем принять», — сказал Корниенко. И действительно, в августе УФСИН по Петербургу и Ленобласти выбрало экспертов — компанию «Главэнергостройконтроль» — которая примерно за 2 млн рублей обследует всю обширную территорию «Крестов-2» и обнаружит все недоделки.

Эксперты должны оценить «каждое здание, сооружение, наружные и внутренние инженерные сети, благоустройство, дороги, ограждения, пусконаладочные работы». По условиям контракта, справиться специалисты должны за два месяца. То есть уже осенью станет понятно, нужно ли «Крестам-2» дополнительное финансирование. С помощью такого масштабного обследования УФСИН хочет понять, не случилось ли на объекте «нецелевого использования денежных средств». Кроме того, эксперты должны отчитаться, насколько заявленные параметры проекта соответствуют действительности, насколько обоснованы были проектные решения и расценки.

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И здесь история нас подводит к причинам, по которым УФСИН не доверяет строителям. Проблемы «Крестов-2» связаны не только с уголовными делами о мошенничестве и растратах, а с гораздо более криминальным эпизодом — расстрелом начальника отдела технического надзора УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Николая Чернова.

Это произошло 2 марта 2017 года на 7-м километре автодороги деревня Старая — Кудрово. Чернова доставили во Всеволожскую больницу в тяжелом состоянии. В него выпустили почти всю обойму из пистолета Макарова — врачи диагностировали огнестрельные ранения головы, груди и конечностей. Несмотря на все усилия медиков, Чернов скончался через несколько суток в Военно-медицинской академии.

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Погибший 34-летний подполковник возглавлял отдел технического надзора и эксплуатации объектов и в последние месяцы своей жизни занимался исключительно новым следственным изолятором в Колпино. Следователи тут же возбудили уголовное дело и обыскали как кабинет, так и квартиру Чернова, изучив все документы, имеющие отношение к «Крестам-2», а также, по данным «Фонтанки», обнаружили и диктофонные записи с переговорами о ходе стройки.

Двое подозреваемых были задержаны почти сразу. Это 63-летний петербуржец Сабир Садыков, который ранее проходил по делу свидетелем, так как именно он якобы обнаружил истекающего кровью Чернова, когда случайно проезжал мимо, а также непосредственный начальник Чернова, замглавы регионального УФСИН, тот самый полковник Сергей Мойсеенко. Следствие считает именно его заказчиком преступления. Сейчас оба фигуранта находятся под стражей.

После того как документы о стройке «Крестов-2» попали в руки следствия, проект начал обрастать всё новыми делами, уже экономического характера. 9 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке несуществующей дороги к новому СИЗО. Речь идет о госконтракте на 16 млн рублей. В декабре прошлого года некие «неустановленные лица» от имени подрядчика якобы представили в УФСИН акты о выполненных работах на сумму более 11 млн рублей. УФСИН тут же перевело деньги, но дорога до «Крестов-2» на карте так и не появилась.

Дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»). Следствие полагает, что с учетом аванса неизвестные люди похитили более 12 млн рублей по этому контракту.

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Менее чем через две недели, 18 марта бывший генеральный директор компании-генподрядчика ОАО «ГСК» Виктор Кудрин также был задержан по подозрению в хищении бюджетных денег при строительстве «Крестов-2». По данным СКР, с 2007 по 2015 год ОАО «ГСК» получило более 12,2 млрд рублей по контракту о строительстве «Крестов-2», но до конца работы выполнены не были. Сам же Виктор Кудрин, считают в СКР, похитил 56 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению.

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В отношении Кудрина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК («Растрата в особо крупном размере»). Бизнесмен находится под домашним арестом. Заметим, ранее он занимал должность заместителя главы комитета по благоустройству и дорожному хозяйству при тогдашнем председателе, не последнем чиновнике и бизнесмене Петербурга Александре Евстрахине.

Новый эпизод, который вскрылся 31 августа, вновь коснулся полковника Сергея Мойсеенко и другой компании — субподрядчика «Петроинвест». Накануне сотрудники ФСБ вместе со следователями обыскали квартиру гендиректора «Петроинвеста» Руслана Хамхокова. Его задержали. Следствие полагает, что Сергей Мойсеенко в марте 2010 года предложил Хамхокову подписать акты приемки невыполненных работ — за 10% от каждого госконтракта. В итоге в течение пяти лет Хамхоков передал Мойсеенко взятки на общую сумму 350 млн рублей, считают в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

У ОАО «ГСК» и «Петроинвеста» тоже сложные отношения — обе фирмы многократно подавали друг на друга иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Например, в марте «Петроинвест» попытался взыскать с «ГСК» около 12 млн рублей. Да и само управление ФСИН давно судится с ОАО «ГСК» — как и сказал Геннадий Корниенко — из-за качества работ.

В октябре прошлого года управление ФСИН вышло с иском к строителям о взыскании более 1 млрд рублей, так как сочло, что «ГСК» допустило «неосновательное обогащение по государственному контракту» на строительстве «Крестов-2». Вероятно, убитый Николай Чернов также имел отношение к обнаружению этой «неосновательности».

Расследование многочисленных уголовных дел продолжается. Вопрос лишь в том, когда их количество перерастет в качество, и новый изолятор всё же достроят. Потому что старые «Кресты» по-прежнему переполнены и, возможно, ожидают новых квартирантов.