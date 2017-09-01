Москва, 1 сентября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Совфеде выступают против зеркального ответа Украине на введение биометрического контроля на границе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении системы фиксации биометрических данных иностранных граждан, пересекающих украинскую границу. Решение вступит в силу 1 января 2018 года.

Киев последовательно проводит курс на создание максимальных препон для прямого общения между гражданами России и Украины, прекрасно понимая, что открытый диалог граждан двух государств опровергает ложь о «российской агрессии» и всё то, что на ней построено в последние годы, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Не думаю, что нам нужно зеркально вводить дополнительные ограничения для простых украинцев. А вот обширный список антидемократических деяний нынешней власти, разумеется, нужно пополнить очередным пунктом», — отметил парламентарий в соцсети.

Ужесточение правил для въезда граждан РФ на Украину президентским указом №256/2017 обосновывается всё той же «агрессией», по крайней мере, так пояснил сам президент Порошенко, поручивший также внести Россию в перечень стран «миграционного риска», напомнил сенатор.

Хотя с этим списком есть явные вопросы, продолжил он. В 2009 году украинское правительство утвердило перечень из 90 стран, граждане которых при пересечении украинской границы должны подтверждать наличие финансового обеспечения пребывания или транзита через страну, в нем были страны Африки, Азии и Южной Америки, и туда же включили Молдавию, что вызвало немалый резонанс в двусторонних отношениях, указал сенатор.

«Появление России в этом списке объективных причин не имеет, ибо с финансовым обеспечением у россиян как минимум не хуже, чем у украинцев. И пробраться в страну с целью получить там вожделенный приют вряд ли мечтает угрожающее число россиян — ну, кроме ряда экзальтированных политиков и артистов», — отметил Косачёв.

По объективным же показателям Россия занимает 2—3 место среди государств, привлекших максимальное число мигрантов, в том числе с Украины, продолжил он. По сравнению с Украиной, Россия является страной «чистой иммиграции», то есть число лиц, въезжающих в РФ, превышает число выезжающих, и у России этот показатель составляет 1.69 человек на 1000 населения, что выше, например, чем у Германии или Гонконга.

«Для сравнения, у Украины, которая является страной «чистой эмиграции», этот показатель отрицательный — 2,25. Поэтому, в какую сторону выше риски — даже объяснять не нужно. В страну, воюющую со своим населением, мигранты не стремятся», — подчеркнул сенатор.