Берлин, 1 сентября, 2017, 20:11 — ИА Регнум. Арест двух граждан ФРГ в Турции может привести к пересмотру отношений между Берлином и Анкарой, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, 1 сентября сообщает Reuters.

Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара, 8 февраля 2016 года

«Мы должны отреагировать решительно… Учитывая события последнего дня, возможно, отношения нужно переосмыслить», — заявила Меркель во время своего выступления в южном городе Нюрнберг.

Напомним, согласно заявлению МИД ФРГ, Германия не была официально проинформирована об аресте двух граждан ФРГ в аэропорту города Анталья 31 августа.

«Мы пытаемся установить, в чём обвиняют задержанных. Мы можем предположить, что это обвинения политического характера. Возможно, как и остальных, задержанных подозревают в терроризме», — заявила представитель МИД Германии Мария Адебахр.

В настоящий момент в Турции находятся под стражей 12 граждан ФРГ. Четверо задержанных имеют двойное гражданство, включая журналиста Дениза Юцеля, который находится под арестом уже 200 дней.