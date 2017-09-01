Екатеринбург, 1 сентября, 2017, 20:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге студенты Уральского федерального университета (УрФУ) провели приуроченную ко Дню знаний историческую викторину «Стоп фейк!» для вновь поступивших первокурсников вуза. Организаторами мероприятия выступили активисты патриотического клуба «Победа», зарегистрированного при университете, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов Истрическая викторина «Стоп фейк!» в Екатеринбурге в День знаний

«В ходе мероприятия студентам выдавались карточки с историческими событиями, а молодые люди и девушки должны были определить, является ли событие реальным или же было выдумано. Наибольшую популярность получила карточка «Большевики свергли царя». Некоторые невнимательные первокурсники отвечали, что это — исторический факт. Но находились и ребята, которые вспоминали: царя свергли февралисты, а уже потом Ленин сверг уже февральское временное правительство», — сообщил организатор викторины Дмитрий Красноухов.

Помимо этого, первокурсникам предлагалось ответить на другие вопрос истории. В частности, «помогал или нет руководитель СССР Иосиф Сталин писателю Михаилу Булгакову», «в чью честь был назван Екатеринбург». Был и каверзный вопрос: «Учился ли первый президент России Борис Ельцин в УрФУ». На него большинство студентов отвечало, что нет — он учился в УПИ (Уральский политехнический институт).

«А на вопрос про «столыпинские галстуки» — мол, действительно ли так назывались веревки для виселиц? — многие и не знали, что ответить», — сообщил Дмитрий Красноухов.

Как сообщало ИА REGNUM, студенческая организация «Патриотический клуб Победа» работает и проводит мероприятия в УрФУ уже два года. Так, о скандальном запрете представленной студентами антифашистской выставки в здании университета в конце сентября 2015 года узнала вся страна. Репортажи об этом показывали на федеральных телеканалах.

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Выставка была закрыта администрацией вуза после того, как от некоторых студентов и преподавателей к ним поступили ложные доносы о том, что на выставке использованы архивные фотоматериалы, на которых видны нацисты. В ней действительно были такие фотографии (выставка была посвящена «Мюнхенскому сговору», когда европейские правители, по сути, отдали Чехословакию на растерзание Польше и нацистской Германии), как и указание на то, что нацизм — запрещённая идеология, а нацистские преступники были осуждены Нюренбергским трибуналом.

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Руководство вуза, не разобравшись и перестраховавшись, поспешило закрыть выставку, при этом от студентов потребовали снять также и выставку детских рисунков о войне, которая также была представлена в тот день. Тем не менее впоследствии студенты получили экспертное заключение специалистов «Российского военно-исторического общества», в котором было указано, что выставка является патриотической и соответствует современным общепринятым в России историческим фактам. Впоследствии выставка неоднократно была представлена членами клуба «Победа» в других учебных заведениях.