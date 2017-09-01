Калуга, 1 сентября, 2017, 22:33 — ИА Регнум. 31 августа 2017 года в 17 часов около детского сада в центре Калуги у местной жительницы был выхвачен из рук пятилетний ребенок. Мальчика силой поместили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом 1 сентября сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Роман Кузенков.

По заявлению адвоката, представляющего интересы отца ребенка, изъятие мальчика организовал его отец. Адвокат также представил документы, подтверждающие родство, и решение суда, которым определено место жительства ребенка с отцом. Тем не менее у следствия имеются данные о том, что к похищению могут быть причастны иные лица, действиям которых в ходе расследования будет дана правовая оценка.

Правоохранительные органы ориентированы на установление местонахождения ребенка и автомобиля, на котором он был перемещен.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления. Похитителям грозит до от 5 до 12 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 32-летняя жительница Киргизии, похитившая осенью 2016 года трехмесячного ребенка в Калуге, судом была признана невменяемой и направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар.