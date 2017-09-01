Чебоксары, 1 сентября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. Внушительная делегация депутатов Госсовета Чувашии побывала с официальным визитом в Крыму и Севастополе. Это первый плановый официальный визит вновь избранных депутатов, которые первым делом после приезда на родину собрали пресс-конференцию. Выяснилось, что народных избранников поразили масштабные стройки в Крыму, места боевой славы и памятные сооружения, а также широкие полномочия и высокий статус депутатского корпуса. Чувашские парламентарии были единодушны в том, что Крым стремительно развивается и в него нужно вкладывать — оппозиция при этом уточняла, что делать это надо не за счёт недофинансирования других регионов. Интерес вызвали полномочия крымского парламента в части отставки членов правительства — в Чувашии мнения на этот счёт разошлись. Одним из итогов поездки стало подписание соглашения о сотрудничестве и договоренность об обращении трёх регионов в Минобороны РФ с просьбой присвоить имя Василия Чапаева одной из воинских дивизий южного военного округа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-конференция в Чебоксарах

Надо отдать должное спикеру Валерию Филимонову, который первую официальную парламентскую поездку организовал с участием депутатов всех фракций, треть делегации — это оппозиция. Всего в состав делегации вошли 13 депутатов из нынешних 42-х (два депутата досрочно сложили полномочия). В начале встречи с журналистами было подчёркнуто, что в этой поездке «мы были единой командой, вместе работали». Но пресс-конференция при этом порой напоминала трибуну Госсовета Чувашии, когда отдельных представителей оппозиции и даже единороссов прерывали и указывали на то, «что не по теме», что «не по протоколу», тут же выплескивая в микрофон пояснения и контраргументы. Подобные пикировки не делали особой чести депутатам.

Валерий Филимонов во вступительном слове отметил, что визит состоялся по приглашению спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова с целью «налаживания межпарламентских связей» и «определения основных направлений взаимодействия региональной политики в области законотворчества». В результате было подписано соглашение о сотрудничестве и достигнута договорённость об обращении парламентов Чувашии, Крыма и Севастополя к министру обороны России Сергею Шойгу о присвоении имени Василия Чапаева одному из воинских объединений, дислоцированной на территории Крыма.

«Предложение нашло полное понимание и поддержку. Уже в ближайшее время начнется работа над этим документом», — сообщил Валерий Филимонов.

Отметим, Чувашия является малой родиной героя Гражданской войны Василия Чапаева. В самые трагические, последние дни обороны Севастополя в 1941—1942 году бойцы 25-й чапаевской дивизии бились до последнего. Дивизия погибла, её знамёна утопили в Чёрном море. Официально дивизию расформировали в 1942 году.

«Полностью согласен с председателем Государственного совета о присвоении имени Чапаева — воина, большевика, который действительно оставил глубочайший след в истории Гражданской войны… От имени нашей фракции предложили свой проект — его уже обсудил Анатолий Геннадьевич Аксаков (лидер чувашского отделения партии, депутат Госдумы), который встречался с Владимиром Константиновым до официальной встречи с депутатами Госсовета Чувашии», — миролюбиво добавил глава фракции «Справедливой России» Игорь Моляков.

На это бурно отреагировал Валерий Филимонов, сгоряча сбросив, что «никакого отношения к этой поездке не имеет ни одна фракция, тем более ваша фракция». Как и к идее назвать именем Чапаева одно из воинских подразделений. В кулуарах уже выяснилось, что речь о другом проекте — переносе памятника генерал-майору авиации Ивану Вилину с территории винного завода в центр села.

Инициативу местного жителя поддержали справороссы

Также на встрече была проговорена возможность участия чувашских ребят в поисковых работах в Крыму. Было найдено понимание и в установке памятного знака в честь погибших в годы войны уроженцев Чувашии. Помимо этого, был поднят вопрос о дополнительных путёвках в Крым во время летнего отдыха для чувашских детей.

Коснулись и кадровых вопросов. Валерий Филимонов обратил внимание на «большой аппарат» Госсовета Крыма:

«Всё связано с тем, что очень много юристов, так как законодательство меняется, приводится в соответствии с федеральным».

В продолжение темы вновь назначенный вице-спикер Александр Федотов сообщил, что в парламенте Крыма — 75 депутатов при численности населения 2,3 млн человек (в Чувашии — 44 депутата при 1,2 млн человек), из них на профессиональной основе работают 26 парламентариев, комитетов — 12 (в Чувашии соответственно 9 и 4). Особое внимание он акцентировал на кадровых полномочиях крымских коллег — девять заместителей председателя совета министров и двух министров (всего их 20) назначают с одобрения парламента. Остальных министров глава республики назначает напрямую.

«Почему я говорю, что полномочия Государственного совета (Крыма) обширные: они назначают и оказывают недоверие двум ведущим министерствам — курирующим направление санаторно-курортного туризма и охрану окружающей среды и природопользования… Вот это вообще очень интересно», — многозначительно сказал Александр Федотов, кинув взгляд в сторону спикера.

Отметим, что чувашский парламент сейчас согласовывает только кандидатуру премьера. На вопрос ИА REGNUM о том, не планирует ли депутатский корпус взять на вооружение опыт Крыма в части кадрового вопроса, спикер Валерий Филимонов отметил, что «нужно обмениваться, нужно думать».

«Наша задача — найти золотую середину… Но возможно. Я не стал отвечать специально — что лучше, что хуже, но у нас в условиях Конституции (Чувашской Республики) — а вы знаете, в областях, краях даже Конституции нет, у них устав — в этом плане, мне кажется, по сравнению с областями и краями у нас, у Государственного совета, полномочий больше. Хотя меньше, чем у Республики Крым. Но это всё в сравнении».

Ещё одна тема — бюджетная. Глава комитета по экономической политике Сергей Павлов сообщил, что годовой бюджет Крыма составляет 138 млрд рублей, из них 76 млрд республика «зарабатывают сама». Депутаты были единодушны в том, что в Крым надо вкладывать средства, но при этом не обделять и другие регионы.

«Мы, в том числе Чувашская Республика, делаем большой вклад в развитие Крымского полуострова. Я имею в виду в первую очередь бюджетное неравенство — по численности населения между нами разница около 1 млн человек, однако бюджет Крыма более чем в три раза больше, чем бюджет нашей республики», — отреагировал член фракции ЛДПР Константин Степанов, высказав мнение, что эти «огромные средства» из федерального бюджета направляются «в результате недофинансирования других регионов».

Игорь Моляков сообщил, что «первое, что бросилось в глаза в Крыму, — очень большое строительство», а также «высочайший авторитет» парламента. И рассказал о том, как в Севастополе ценят бывшего министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова, ныне — первого замдиректора департамента финансов Севастополя:

«Мы возлагаем цветы в Севастополе и подходит Михаил Геннадьевич Ноздряков. Вот что про него сказали крымчане. Идёт военный парад, впереди — пехота, потом бронетанковые войска, потом ракетные войска, а сзади идут скромно несколько человек в галстучках, рубашках. И иностранные гости спрашивают, откуда у вас такая мощь, откуда она берётся. И организаторы сказали, что вот эти люди в пиджаках и есть наши главные силы. То есть они прямо подчеркнули, что мозги, знание, умение для Крыма и Севастополя сейчас столь же важны, сколько и материальная помощь, которая идёт со всей России. И они прямо сказали на встрече, что мы Михаила Геннадьевича Ноздрякова никому не отдадим».

В ходе пресс-конференции довольно острую реакцию вызвал вопрос корреспондента ИА REGNUM о том, за чей счёт была организована поездка. Спикер Валерий Филимонов пояснил, что средства были заложены в бюджете Госсовета — такая практика действовала и в предыдущих созывах:

«Не думаю, что депутаты, тем более неработающие, Игорь Юрьевич (Моляков), например, и другие, на свои средства могут поехать… Иногда невозможно полученное оценить деньгами».

«Никто из депутатов не занимался каким-то праздным весельем вообще. Подъём у нас был практически вместе с восходом солнца, в полуспартанских условиях быстренько укладывались за полчаса и потом были переезды… Не было даже того пляжного отдыха, о котором в интернете уже успели некоторые написать», — поддержал спикера Степанов.

Напомним, что о возможности однодневного пляжного отдыха сообщил перед поездкой Валерий Филимонов.

В целом депутаты оценили поездку как «очень продуктивную», отметив сердечность и радушие принимающей стороны. И теперь ждут ответный визит коллег из Крыма и Севастополя.