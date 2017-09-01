Мадрид, 1 сентября, 2017, 23:22 — ИА Регнум. Расследование полиции Басконии (Ertzaintza) позволило сорвать массовое самоубийство группы молодых людей, живущих в разных странах, об этом сообщает 1 сентября 2017 года испанское издание El Pais со ссылкой на Департамент внутренних дел Страны Басков. В ходе операции в Аргентине был арестован предполагаемый 17-летний организатор, рассылающий сообщения участникам группы. Количество жертв и их национальности не приводятся, потому что расследование еще не закончено. Известно только, что среди них есть девушки из провинции Испании Гипускоа.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Специалисты в области преступлений против физических лиц с помощью информационных технологий Ertzaintza проанализировали сообщения, оставленные группой в сетях, и направили срочные запросы о предоставлении информации в различные компании, занимающиеся интернет-услугами.

Сотрудничество этих компаний с полицией позволило определить, что предполагаемый организатор коллективного самоубийства находится в Аргентине. Среди тех, кто мог стать жертвой преступных действий, были молодые люди, проживающие в Гипускоа.

Через Интерпол полиция Ertzaintza вступила в контакт с полицией и судебными органами Аргентины, и 11 августа, за шесть дней до согласованной даты, агенты Федеральной полиции Аргентины арестовали молодого человека в своем доме в Сан-Хосе, в провинции Entre Rios.

В комнате несовершеннолетнего было компьютерное оборудование, которое также изъяли для расследования. Были найдены несколько ножей и лезвий, а также марля, пропитанная кровью. Молодой человек находится под опекой специалистов-психиатров.

Следствие продолжает работать над выявлением всех участников этой группы и ищет другие подобные группы, которые, возможно создал этот несовершеннолетний преступник. Департамент внутренних дел отмечает, что фактором, оказавшим наибольшее влияние на ход расследования, был дефицит времени. До массового самоубийства оставался месяц, и местонахождение лидера группы нужно было установить в кратчайшие сроки.

В Ertzaintza указали, что, несмотря на схожесть этой группы с «Синим китом», чья деятельность тоже была направлена на убеждение подростков совершить самоубийство, в этом случае имеет место принципиальное отличие: нет поступательной фазы, в которой жертва индивидуально двигается в направлении к смерти. Здесь предположение организатора заключается в том, чтобы члены группы дали обязательство совершить самоубийство вместе, в один день.