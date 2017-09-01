Москва, 1 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова установила связь с родственниками жителей Чечни, которых якобы преследовали за гомосексуальные наклонности. Об этом сегодня, 1 сентября, омбудсмен сообщила журналистам.

Corrupcia.net Татьяна Москалькова

По ее словам, если раньше у нее были только фамилии и первые буквы имен, то в настоящее время удалось по видеосвязи с родными получить больше подробностей, пишет ТАСС. Из первых рук Москалькова надеется узнать все обстоятельства ситуации.

«Сегодня у нас уже имеется понимание о месте проживания родственников ряда из них, об обстоятельствах, о которых первоначально писала «Новая Газета», а потом начали поступать обращения и от граждан», — заявила омбудсмен.

В аппарате уполномоченного по правам человека заявили, что не разделяют информацию о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации и массовых казнях, которые, по материалам «Новой газеты», якобы происходили в Чечне.

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Путин обещал Москальковой обсудить с Чайкой и Колокольцевым геев в Чечне

Как сообщало ИА REGNUM, информацию о преследовании геев в Чечне опубликовала «Новая газета» в апреле 2017 года. По данным издания, в республике якобы идут массовые задержания лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. По данным сообщениям была инициирована проверка уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой.

Переданный ей газетой список лиц, которые якобы стали жертвой преследования, она направила для проверки в Следственный комитет РФ. Ранее проверки прокуратуры и МВД Чечни, проведенные по ее инициативе, не подтвердили информацию о притеснениях геев.

Вопрос о ситуации в Чечне омбудсмен поднимала также и на встречах с генеральным прокурором Юрием Чайкой, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Татьяна Москалькова передала в СКР список геев, преследуемых в Чечне