Калуга, 1 сентября, 2017, 13:40 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Александр Иванов посетил школу №3. «День знаний в нашей стране всегда был и остаётся по своей сути общенародным праздником, — подчеркнул Иванов. — В этот день дети вступают на дорогу знаний, к новым открытиям и свершениям. Городские власти уделяют особое внимание развитию системы образования. Впервые за последние 15 лет в Калуге построена новая современная школа на 1360 мест, это крупнейшая школа на территории Калужской области. В планах строительство ещё одной школы на Правобережье, а в дальнейшем — и в других районах города. Дорогие учителя! В этот праздничный день я от всей души желаю вам успехов в вашем благородном труде, здоровья вам, счастья и терпения. Дорогие ребята! Крепкого вам здоровья и успехов в учебе! В добрый путь!».

Фото пресс-службы городской думы Калуги На школьном празднике

Заместитель председателя городской думы Сергей Павлов 1 сентября побывал на торжественных линейках в школах № 7 и № 17.

«Дорогие школьники, мы очень хотим видеть вас хорошо образованными людьми, потому что связываем с вами надежды на достойное будущее нашего города и нашей страны, — обратился к ученикам Сергей Павлов. — Особо хочется поздравить тех, кто впервые переступил порог школы. Для первоклассников открывается удивительная страница в жизни, полная интересных событий и открытий. В этот день я всегда вспоминаю свой первый звонок, своих учителей. От имени депутатов Городской Думы благодарю наших уважаемых педагогов, ведь уже многие годы благодаря их энтузиазму, ответственности и преданности профессии возрастает интеллектуальный потенциал нашего города. Депутаты городской думы в свою очередь будут оказывать калужским школам всю возможную помощь.

Всего в Калуге в первый класс в этом году пойдёт 4300 учеников, количество первоклассников по сравнению с прошлым годом выросло почти на 400 человек».