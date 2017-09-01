Владимир, 1 сентября, 2017, 17:39 — ИА Регнум. Жители села Филипповское Киржачского района Владимирской области выступили против строительства рядом с их домами станции по переработке мусора. Сейчас они собирают подписи под петицией, которая адресована президенту РФ Владимиру Путину. При этом, как сообщают СМИ, региональные власти уже утвердили инвестиционный проект, но все ещё утверждают, что готовы советоваться с людьми.

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О том, что рядом с селом будет построена «опытно-экспериментальная площадка по переработке и сортировке отходов», местным жителям сообщили 19 августа.

Практически сразу в селе начались активные протесты. Как сообщает «РБК», жители боятся, что вместо объекта с хорошо звучащим названием на территории будет построен обычный мусорный полигон. Участок жители называют «экологически чистым». Также активисты боятся, что из-за строительства опасные вещества попадут не только в землю, но и в реку Шерну, а через нее — в Клязьму.

Кроме того, как говорится уже в петиции, которую опубликовали местные жители, участок, где хотят построить объект, находится на подземном водохранилище артезианской воды.

«Через 5—7 лет вся вода будет заражена, ею нельзя будет пользоваться жителям Москвы, Московской и Владимирской областям. Жить в данной местности будет невозможно. А главное — это приведёт к экологической катастрофе в столице России Москве и прилегающей к ней Московской и Владимирской областях», — сообщают авторы петиции.

Жители уточняют, что «проблему с мусором надо решать». При этом они не понимают, почему «предприятие надо организовывать в столь густонаселенном, обладающим столь уникальными особенностями крае».

"Есть много альтернативных земель, на которых можно сделать мусорные полигоны и построить предприятия по переработке отходов!» — говорится в петиции.

31 августа к губернатору Владимирской области Светлане Орловой обратился депутат Госдумы Евгений Ревенко. Он передал обращение от жителей и попросил провести дополнительную экологическую экспертизу и широкое общественное обсуждение проекта. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», в обращении говорится, что место будущего полигона окружают 10 деревень и более 70 дачных кооперативов.

«Определяя место для нового полигона, региональные власти ни в коем случае не должны пренебрегать мнением местных жителей. Тем более открытые слушания необходимы в таких случаях, как во Владимирской области, когда площадка для мусороперерабатывающего полигона была выбрана вблизи от населенных пунктов и дачных участков», — сказал Евгений Ревенко.

Между тем ответ на опасения жителей поступил за неделю до просьбы депутата. Уже 23 августа в интервью изданию «Молва 33» директор департамента природопользования Владимирской области Алексей Мигачев рассказал, что на предприятии, которое, действительно, хотят построить, мусор гнить не будет. Здесь хотят организовать станцию сортировки и обработки отходов различных фракций. К примеру, перерабатывать здесь будут пластик, бумагу и покрышки.

Между тем и Алексей Мигачев, и вице-губернатор Лидия Смолина обвинили в подогреве ситуации москвичей. Позже такие же предположения высказала и губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

«В Филипповском поселении приехали из Московской области. Собрали там. Командовали там. А, оказывается, у них там дачи. Они людей там подняли. Еще никто никаких решений не принял. А уже людей там растормошили. Ну, вы меня извините, понятно, что те люди, кто на этом зарабатывал, и был теневой сегмент, естественно, они будут платить деньги и заказывать статьи. Но мы должны понимать, что мы без глубокой переработки никакого порядка в мусоре не наведем. Это должна быть серьезная глубокая переработка», — цитирует главу региона портал «Зебра ТВ».

1 сентября на сайте администрации Владимирской области появился официальный комментарий Светланы Орловой. В сообщении говорится, что в регионе утверждена территориальная схема обращения с отходами. Она предусматривает строительство в области пяти полигонов и шести заводов, где будут перерабатывать мусор. При этом региональная администрация выступает против мусоросжигательных заводов.

«Мы говорим о глубокой переработке мусора. Очень важно, чтобы информация не искажалась. Всё, что касается «мусорной» тематики — будет обсуждаться с жителями. Без учёта мнения общественности никакие решения приниматься не будут», — цитирует губернатора пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что «мусорные» проблемы обострились во Владимирской области после того, как в подмосковной Балашихе был закрыт полигон «Купчино». Тогда региональные власти предупредили глав муниципалитетов о необходимости следить за возможным несанкционированным приемом местными свалками отходов из Москвы. При этом чиновники профильного департамента уверяли, что весь мусор вполне возможно распределить по подмосковным свалкам, а везти его на такое дальнее расстояние компаниям экономически невыгодно.

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Чуть позже в прокуратуре Владимирской области заявили, что мусор из Московской области все-таки привозили во Владимирскую область и до громкого закрытия свалки в Балашихе. Такая ситуация складывалась, в частности, в Александровском районе.