Москва, 1 сентября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС выступит за продвижение совместных российско-китайских инициатив по мирному разрешению ситуации вокруг КНДР. Об этом 1 сентября сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передаёт телеканал RT.

Kremlin.ru Перед началом саммита БРИКС. Гоа, 16 октября 2016 года

«Президент выскажется в пользу продвижения совместных российско-китайских мирных инициатив», — сказал Ушаков.

По его словам, Москва ожидает, что и «китайские коллеги выступят в таком же ключе». «У нас позиции по урегулированию проблемы на Корейском полуострове очень близки, и у нас даже будет совместная карта возможных действий по урегулированию проблемы», — сказал помощник президента России.

Дорожная карта России и Китая, как отметил Ушаков, включает в себя и шаги «санкционной направленности», но в первую очередь акцент сделан на «активизации дипломатических усилий по разрегулированию проблемы».

Как передавало ИА REGNUM, накануне Владимир Путин в своей статье «БРИКС — к новым горизонтам стратегического партнёрства» заявил о бесперспективности попыток путём давления разрешить ситуацию на Корейском полуострове, которая, как считает российский лидер, «обострилась и балансирует на грани масштабного конфликта».

«По мнению России, расчёт на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен», — отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что с КНДР нужен прямой диалог с участием всех заинтересованных сторон, без выдвижения Пхеньяну каких-либо предварительных условий. «Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика — это путь в никуда», — считает президент.