Мурманск, 1 сентября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Филиал Нахимовского военно-морского училища в Мурманске начал 1 сентября новый учебный год. На торжественное мероприятие по случаю Дня знаний и начала учебного процесса прибыл главнокомандующий военно-морским флотом России Владимир Королёв и руководство Мурманской области.

Пресс-служба Губернатора Мурманской области Мурманское Нахимовское военно-морское училище

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, объекты училища начали строить в декабре прошлого года с прицелом на то, чтобы уже в сентябре 2017-го принять на обучение первых курсантов. Вероятно, главную роль сыграл личный контроль процесса со стороны президента России Владимира Путина, но возведение первого ряда объектов училища, действительно, заняло меньше года. Уже в конце августа на бывшем пустыре на окраине города выросли трехэтажный учебно-административный корпус, столовая, спальный корпус на 240 мест и крытый спортивный комплекс.

«Это хороший подарок ребятам, это великолепные условия для обучения, для спорта, для самосовершенствования и профессиональной ориентации. Несмотря на то, что филиал Нахимовского училища находится в ведении Министерства обороны, тем не менее, в системе единого профессионального образования Мурманской области это, конечно, большой подарок и хорошее учреждение для наших ребят. Потому что преимущественно здесь будут учиться школьники Мурманской области. Это возможности выбора», — сообщила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

В День знаний на плацу полярного филиала Нахимовского училища состоялась первая торжественная линейка. Перед главным корпусом собрались 240 курсантов Мурманского Нахимовского училища и их офицеры-наставники.

«Ваша учеба в стенах мурманского Нахимовского училища Военно-Морского Флота будет проходить совсем недалеко от мест базирования подводных сил и надводных кораблей Северного флота. На ваших глазах эти корабли и подводные лодки будут уходить в океан для выполнения поставленных задач. На ваших глазах моряки-североморцы будут возвращаться с боевых дежурств, боевых служб, дальних походов и экспедиций. И вы должны знать, что мостики кораблей и отсеки подводных лодок ждут вас. Вы придете на них подготовленными и с великой любовью к флоту, которая появится в ваших сердцах в стенах новейшего мурманского Нахимовского военно-морского училища», — обратился к курсантам главком ВМФ России Владимир Королёв.

Учёба у курсантов только началась, но среди них уже появились первые награждённые. Во время торжественного построения главком ВМФ вручил знак «За дальний поход» семикласснику Алексею Евтюкову. В августе этого года нахимовец принял участие в походе на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Ему же, вместе с выпускником Нахимовского военно-морского училища 1996 года, командиром атомной подводной лодки капитаном 1 ранга Дмитрием Такмаковым, выпала честь дать «первый звонок».

В дальнейшем филиал Нахимовского училища в Мурманске планируется расширять. На втором этапе стройки предстоит возвести два спортивных комплекса и спальный корпус на 320 мест. Таким образом, количество учащихся увеличится до 560 человек.

Преподавать здесь будут лучшие специалисты. На 155 вакансий педсостава пришло более 1000 резюме. Под стать и курсанты. В Петербурге, например, конкурс среди школьников составил 8 человек на место. Наряду с обычными для каждой школы предметами, нахимовцам будут преподавать спецкурсы. Например, курс «Основы военно-морской подготовки». Жить курсанты будут по флотским распорядкам в специальных комнатах-кубриках со всеми удобствами. Занятость — 6 дней в неделю. Также предусмотрена система увольнительных и общих экскурсий в выходные.

Напомним, Мурманский филиал Петербургского военно-морского училища — третий. До этого были построены филиалы в Севастополе и Владивостоке. В них в этом году приняли по 80 новых курсантов.