Калуга, 1 сентября, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов, директор государственного музея истории космонавтики им. К.Э.Циолковского Наталья Абакумова и президент международного благотворительного общественного фонда «Диалог культур — единый мир» Руслан Байрамов посетили ряд лондонских учреждений культуры.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Бюст Ю.А.Гагарина

Центральным событием пребывания делегации стало открытие бронзового бюста первого космонавта Юрия Гагарина в постоянной галерее «Исследование космоса» лондонского Музея науки. В торжественной церемонии также приняли участие временный поверенный в делах Посольства РФ в Великобритании Александр Крамаренко, руководитель представительства Россотрудничества в Великобритании Антон Чесноков, директор Музея науки Иан Блетчфорд.

В ходе поездки достигнута договоренность о выстраивании деловых и культурных контактов с представительством Россотрудничества, а также об ответном визите английской делегации в Калугу.