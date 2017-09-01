Ярославль, 1 сентября, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Директор военно-патриотического центра «Вымпел», ветеран Центра специального назначения ФСБ России Святослав Омельченко считает, что выступление президента РФ на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» является задающим направление развития для российских детей.

Vpc-vympel.ru Воспитанники военно-патриотического центра «Вымпел»

«Последние годы я активно занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи. Мы организовали военно-патриотический центр «Вымпел», проводим очень много лагерей, экспедиций, семинаров по всей России. И я хочу сказать, что в последние годы действительно уделяется очень большое внимание и проводится очень большая работа по патриотическому воспитанию молодежи. Создано Российское движение школьников, и оно активно включилось в работу, они тоже проводят очень много мероприятий. Запускаются новые общественные проекты, хорошо работают всероссийские детские центры — лагеря «Орленок», «Артек», «Океан», «Балтийский Артек», — рассказал Святослав Омельченко в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Владимир Путин на открытом уроке в Ярославле нарисовал картину сильной, мощной державы, у которой есть будущее. А будущее страны зависит от детей, от нашего подрастающего поколения, от того, как мы — педагоги и взрослые — направим это поколение».

«Я оцениваю выступление президента РФ как крайне важное, задающее направление развития для наших детей. У наших детей есть будущее, только необходимо учиться и работать», — подытожил директор военно-патриотического центра «Вымпел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин выступил на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее» в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле с 1 по 4 сентября.

Аудитория урока и встречи с президентом РФ составила более 1 миллиона учащихся и педагогов.

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