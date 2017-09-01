Вильнюс, 1 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Министерство соцзащиты и труда Литвы готовит проект постановления правительства, в котором планируется с октября 2017 года повысить базовую пенсию государственного социального страхования на 10 евро (от 120 евро до 130 евро). Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 сентября, в Минсоцзащиты Литвы, средняя пенсия по старости, которая выплачивается при определенном стаже, увеличится на 13 евро.

«Люди старшего возраста — одна из самых социально уязвимых групп общества, которой необходима особая и всесторонняя помощь. Важный шаг — это увеличение пенсий. Сегодня у нас есть две хорошие новости для наших пенсионеров — в октябре пенсии в среднем вырастут на 13 евро, с января еще на 29 евро. Поэтому около 600 тыс. пожилых людей будут получать более высокие пенсии. Средняя пенсия по старости должна увеличиться на 42 евро», — говорит министр Линас Кукурайтис.

Из-за увеличения базовой части пенсии также вырастут государственные пенсии примерно 7 тыс. должностных лиц и военных, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, которые стали такими во время прохождения обязательной воинской службы в литовской армии или во время военных учений, также увеличится добавка к государственным пенсиям должностных лиц и военных за службу.

Для увеличения базовой пенсии из бюджета Фонда социального страхования в 2017 году придется выделить около 31 млн евро, а из госбюджета на увеличение базовой пенсии в 2017 году понадобится дополнительно около 142 тыс. евро.

Также с 1 января 2018 года пенсии социального страхования будут подсчитываться по новым правилам и будут индексироваться с учетом изменений фонда заработной платы. Благодаря этому средняя пенсия по старости с необходимым стажем увеличится примерно на 29 евро. Кроме того, с 2018 года будут индексироваться и базовый размер вдовьей пенсии. В общем, средняя пенсия по старости увеличится примерно на 42,44 евро.

Во всех случаях пенсии будут расти индивидуально: для лиц с необходимым стажем социального страхования рост будет более заметным, для других — менее заметным.