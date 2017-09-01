Тамбов, 1 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Сегодня школа «Сколково-Тамбов» приняла 1986 учеников, из них самое большое количество первоклассников в Тамбовской области — 346 человек. Из-за большого количества учащихся торжественные линейки начались с раннего утра и проходили в несколько этапов. На первой — для самых маленьких — присутствовал тамбовский губернатор Александр Никитин. На праздник открытия школы он приехал не с пустыми руками — подарил огромный пирог, которого, как обещали изготовители, должно хватить на 350 детей.

Tambov.ru Александр Никитин на открытии школы «Сколково-Тамбов»

«Мне очень хочется верить, что из этой замечательной школы выйдут новые Вернадские и Лодыгины, Мичурины и Чичерины, Ушаковы и Рахманиновы, люди, прославившие Тамбовский край на столетия. Конечно, для этого нужно много и упорно трудиться, постигать знания, постоянно заниматься самообразованием, но конечный результат стоит всех затраченных усилий, — подчеркнул Александр Никитин. — Хочу сказать, что какой бы ни выбрали дальнейший путь выпускники, — знайте: каждый город и район, каждый уголок родной земли всегда ждёт вас, ждёт ваш пытливый ум, умелые руки, энергию и желание сделать нашу прекрасную Тамбовщину ещё лучше, ещё краше, обильнее и богаче!»

Губернатор осмотрел учебные классы и пообщался со старшеклассниками, которые пришли на свой первый урок. Ученики рассказали о том, какими профессиями хотят овладеть в будущем. Оказалось, что многие молодые люди хотят стать специалистами в сфере высоких технологий. Александр Никитин поддержал такой выбор. Он напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ о цифровизации экономики, поэтому специалисты в этой сфере будут особенно востребованы в ближайшем будущем, к тому же в регионе большая потребность в IT-специалистах.

Первого сентября к занятиям в школе «Сколково. Тамбов» приступили 76 классов, из которых в 13 будут обучаться первоклассники. Все учащиеся будут обучаться только в первую смену. Вторая половина дня предназначена для освоения дополнительных общеобразовательных программ.

Для этого создана развитая образовательная инфраструктура, в которую входят 13 образовательных центров: Центр обществоведческих дисциплин, Центр зарубежной и отечественной лингвистики, Центр естественнонаучного образования, Центр флористики и ландшафтного дизайна, Информационно-библиотечный центр, Центр безопасности и физического здоровья, Академия детства, Центр прикладных технологий, Мультимедийный центр, Центр искусства, Центр развития профессиональных компетенций, Центр IT-технологий, роботехники, моделирования, Центр дизайна и технологий сервиса, а также Музей занимательных наук.

Образовательная деятельность строится на основе индивидуальных образовательных программ для каждого обучающегося, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь имеются открытые студии, тренажерный зал, два спортивных зала, многофункциональная спортивная зона и хоккейная площадка, интернет-кафе. Управление жизнедеятельностью школы осуществляется на основе современных информационных технологий.

Строительство школы «Сколково. Тамбов» стало возможным благодаря участию в программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016−2025 годы. Концепция создания Школы «Сколково — Тамбов» в 2011 году стала лауреатом международного конкурса, проведенного Фондом Сколково и Министерством образования и науки Российской Федерации. Стоимость проекта составила почти 2,2 миллиарда рублей, из которых 300 миллионов — средства бюджета области.