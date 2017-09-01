Копейск, Челябинская область, 1 сентября, 2017, 16:25 — ИА Регнум. В детских садах Копейского городского округа (КГО) прекратили просить родителей о материальной помощи учреждениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили родители города Копейска.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

После публикации ИА REGNUM информации о поборах в детских садах родители отметили, что стали происходить какие-то изменения.

«Все всполошились, забегали, засуетились. Это произошло сразу после выхода статей о поборах. Особенно разошлась информация про туалетную бумагу. Эта проблема, как оказалось, не единичная», — делятся родители.

Перед первым сентября, отмечают родители, «нас попросили лишь скинуться на канцелярские принадлежности и всё, про остальное никто даже речи пока не заводит, что странно». Также в дни перед началом нового учебного сезона детские сады стали посещать комиссии из департамента образования. Чиновники инспектируют учреждения, проверяют все помещения, разговаривают с детьми.

Есть и другие заметные изменения. Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых копейских детсадах ранее было сокращено время пребывания детей на полтора часа, до 17:30. Руководство дошкольных учреждений объясняло это оптимизацией и, как ни странно, заботой о родителях, которая якобы выражалась в снижении платы за детский сад. Воспитатели же проговаривались, что оптимизация и поэтому просто не принимают вечернего воспитателя. В настоящее время в некоторых детских садах висят объявления о приеме на работу воспитателей, кладовщиков и калькуляторов. Появились и объявления в интернете. Требуются воспитатели без опыта работы со средне-профессиональным образованием. Такому сотруднику готовы платить зарплату от 7 850 до 15 000 рублей.

Напомним, в некоторых детских садах Копейска с родителей требовали оплаты туалетной бумаги. Детям при этом запрещали ходить в туалет «по-большому». Информация всколыхнула социальные сети. Копейчанки стали делиться своими наблюдениями, сообщать о фактах запрета пользоваться туалетной бумагой детям в своих детсадах.

Тема поборов в дошкольных учреждениях оказалась очень деликатная. Родители предпочитают не распространяться о фактах конкретно и публично. Опасения связаны с потерей места в детском саду либо с возможной местью ребёнку.

Общественники, узнавшие о проблеме, предложили провести общественные обсуждения. Предварительно они запланированы на предстоящую неделю, в период с 4 по 7 сентября. Приглашаются родители, готовые пояснить ситуацию и высказать своё мнение.

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