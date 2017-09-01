Ярославль, 1 сентября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, президент РФ Владимир Путин передал временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову папку с проблемами региона, сообщается на сайте Кремля.

Yarregion.ru Владимир Путин и Дмитрий Миронов

Это уже стало сложившейся традицией, когда президент передает «зелёную папку» с жалобами людей, полученными в ходе «Прямой линии».

В частности, по словам Путина, жители Ярославской области жалуются на проблемы в сфере здравоохранения, расселению аварийного и ветхого жилья, газификации и своевременной выплате зарплат.

В свою очередь, Миронов проинформировал президента о текущей социально-экономической ситуации в регионе.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин находится с рабочим визитом в Ярославской области. Он выступил с речью на открытом уроке «Россия, устремленная в будущее».

Напомним, 31 августа глава государства передал папку с жалобами и. о губернатора Саратовской области Валерию Радаеву. «Зеленую» папку уже получили главы таких регионов России, как Марий Эл, Адыгеи, Псковской области, Мордовии.

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