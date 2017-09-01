Ярославль, 1 сентября, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым, сообщается на сайте kremlin.ru.

Kremlin.ru «Зеленая папка»

По сложившейся традиции Президент передал главе региона «зелёную папку» с жалобами жителей Ярославской области, полученными в ходе «Прямой линии».

Владимир Путин попросил врио губернатора Дмитрия Миронова обратить на проблемы закрытия больницы в поселке Борок, расселения аварийного жилья, газификации, невыплату заработной платы на некоторых предприятиях региона. Дмитрий Миронов подчеркнул, что все эти вопросы находятся на его личном контроле и контроле Правительства области.

Глава региона поблагодарил Владимира Путина за содействие в решении ряда важных для Ярославской области вопросов. Речь идет о строительстве хирургического корпуса областной онкологической больницы и реконструкции моста через реку Которосль в региональном центре.

— Строительство нового корпуса областной онкологической больницы— это очень важный вопрос, касающийся развития здравоохранения, — отметил Дмитрий Миронов. — С вашей поддержкой было принято решение о включении данного объекта в федеральную целевую программу на 2018 — 2020 годы. Вся проектно-сметная документация подготовлена. В 2018 году мы начнем строительство. Будет построено новое здание, оснащенное современным оборудованием.

Глава региона рассказал Президенту о возобновлении сотрудничества с ПАО «Газпром». До 2021 года компания инвестирует в строительство газопроводов на территории региона порядка двух миллиардов рублей, будет построено свыше 576 километров новых сетей. Кроме того, в Ярославской области реализуется программа «Газпром — детям», в рамках которой в муниципальных образованиях построят пять физкультурно-оздоровительных комплексов и 20 пришкольных стадионов. Один из таких стадионов сегодня открылся в Ростове с участием Дмитрия Миронова. Также врио губернатора отметил сотрудничество с корпорацией «Ростех», которая оказала помощь в строительстве 70 площадок для занятий уличным спортом.

На встрече с Президентом врио губернатора затронул вопрос ввода в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. Для Ярославской области, где простаивает две трети пашни, этот вопрос очень актуален. Правительство региона разработало ряд мер, стимулирующих ввод земель в оборот. Аграриям выплачивается компенсация в размере до 2000 рублей за гектар, а также компенсируется 20% стоимости сельскохозяйственной техники.

— Мы поставили перед собой задачу в течение 2017 года ввести в оборот 40 тысяч гектаров земель. Динамика очень хорошая. На сегодняшний день уже выполнена половина плана. Привлекаем инвесторов, которые выращивают сельхозкультуры, традиционные для Ярославской области, — сказал Дмитрий Миронов.

В завершение встречи Дмитрий Миронов передал Владимиру Путину открытку с пожеланиями от первоклассницы ростовской гимназии им. Кекина Полины Жаворонковой, которую он сегодня проводил на урок.

— Передайте большой привет Полине и ее родителям, — ответил Владимир Путин.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Президент прибыл в Ярославль. На форуме «ПроеКТОриЯ» он провел открытый урок для школьников всей страны.