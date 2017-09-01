Москва, 1 сентября, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Цены на нефть остаются в «красной» зоне, но коррекционный спад, судя по всему идет на спад. Баррель североморского сырья Brent 1 сентября стоит $52,77 (-0,2%). «Бочка» легкой техасской нефти WTI стоит $47,12 (-0,2%). И все же рыночные позиции в нефти плавно сглаживаются после разгула оптимизма накануне, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

the3cats Нефть

«Наблюдаемая в последние дни сырьевая волатильность является результатом последствий урагана Харви. Спустя неделю после активизации стихийного бедствия страховые компании и предприятия начали подсчитывать убытки, которые могут оказаться максимальными за 10 лет», — пояснила эксперт.

«Наблюдатели говорят, что таких разрушений, как сейчас, не было со времен «Катрины». Нефтеперерабатывающие заводы пока не вернулись к полноценному режиму работы, что потянуло за собой рост розничных цен на бензин», — отметила Бодрова.

«В регионе разгула стихии находится треть основных производственных мощностей в нефтепереработке США», — напомнила эксперт.

По ее словам, «сейчас действующие НПЗ используют купленную и поступившую ранее нефть для работы, но побережье Техаса по-прежнему остается без свежих поставок — танкера с черным золотом все также дрейфуют около берегов Мексиканского залива».

«Когда погода наладится, а НПЗ начнут получать это сырье, баррель снизится в цене. Примерный ориентир — неделя-полторы. Первая цель продаж стоит на $50», — считает эксперт.

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