Москва, 1 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. Ралли 1 сентября в рубле продолжается. «Россиянин» продолжает дорожать в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«У рубля своя история, в рамках которой доллар США явно направляется в область сильнейшего спроса 55,50−57. Отсюда выкупать иностранную валюту будут все подряд ‑ и компании, которым предстоят глобальные погашения внешнего долга, и рядовые инвесторы», — пояснила эксперт.

По ее мнению, рубль дорожает не потому, что внезапно стал всем симпатичен — а потому, что интерес к риску вернулся на рынки капитала.

«Осень, таким образом, начинается вполне благоприятно для российской валюты. Но это только в моменте, — считает Бодрова. — После того, как наладится погода у берегов Мексиканского залива, цены на нефть вернутся в область $47−50 за баррель Brent и потянут за собой сырьевые валюты».

«В сентябре российские компании должны уплатить серьезные суммы в счет погашения внешнего долга, и пока неизвестно, удастся ли им реструктуризировать часть задолженностей, как это делалось ранее», — отметила эксперт.

Добавим, 1 сентября доллар США стоит 57,73 рубля (-0,5%). Евро торгуется по 68,81 рубля (-0,3%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (2−3 сентября) и понедельник, 4 сентября, составляют 58,05 рубля за американскую валюту и 68,99 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 49 и 37 копеек соответственно.

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