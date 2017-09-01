Екатеринбург, 1 сентября, 2017, 15:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возле детского сада № 547 произошла стрельба. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. Об этом сообщил «URA.Ru» источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в пятницу, 1 сентября, на улице Советской возле дома № 41.

«На данный момент известно, что пострадал один мужчина, диагноз его неизвестен, — сообщил источник. — Медики выехали на место».

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место ЧП, ведут поиск злоумышленника.

Отметим, что в УВМД по Екатеринбургу подтвердили факт произошедшего, однако каких-либо подробностей не привели.