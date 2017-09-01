Ханчжоу, Китай, 1 сентября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. Новые технологии активно внедряются на территории КНР. Китайский интернет-гигант Alibaba совместно с KFC запустили систему оплаты, использующую технологию распознания лиц.

Unsplash За компьютером

Первый ресторан KFC, где можно оплатить еду с помощью лица, расположен в одном из развлекательных комплексов китайского города Ханчжоу. Системой могут воспользоваться зарегистрированные пользователи Alibaba, совершающие покупки с помощью Alipay, пишет «Синьхуа».

Чтобы оплатить покупки клиенту необходимо посмотреть на трехмерную веб-камеру, которая сделает снимок и отсканирует его лицо. Информация, привязанная к учетной записи в Alipay, позволит верифицировать пользователя и совершить покупку.

Интеграция способа оплаты «Smile to Pay» в ресторане KFC — первое коммерческое применение технологии оплаты распознавания лиц во всем мире.

В марте 2015 года на ежегодной выставке CeBit в немецком Ганновере основатель и главный исполнительный директор Alibaba Джек Ма впервые продемонстрировал новую технологию.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, основатель и директор Alibaba в течение суток стал богаче на $2,8 млрд. Это произошло из-за роста стоимости акций компании, которая является крупнейшей площадкой интернет-торговли в мире.