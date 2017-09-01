Москва, 1 сентября, 2017, 15:31 — ИА Регнум. Ураган Харви по-прежнему бушует на берегах США. По этой причине НПЗ страны закрываются одно за другим, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Добыча сланцевой нефти

«На сегодняшний день производственные мощности НПЗ сократились уже на треть, что привело к дефициту бензина на внутреннем рынке. Цены на топливо продолжают расти, однако сырая нефть реагирует пока весьма сдержанно. Технически Brent остается в боковике $50—53, возле его верхней границы», — отметил Капустянский.

По его мнению, «поддержку нефти сейчас оказывает стихийный фактор. Но он же не может являться стабильным драйвером роста. Поэтому локально нефть будет пытаться укрепляться с целью $55 за тройскую унцию.

«Когда ситуация с ураганом стабилизируется, нефть, вероятно, скорректируется вниз в условиях окончания автомобильного сезона в США», — полагает эксперт.

«Отечественную валюту поддерживает рост нефти. Это локальный драйвер, а глобальной основой для стабильности национальной валюты являются высокий спрос на ОФЗ», — отметил Капустянский.

«1 сентября индекс RGBI обновил многолетние максимумы, открыв дорогу к дальнейшему росту. Усиление рубля по отношению к доллару на волне этих факторов может продолжиться с целью 56—57. Локально не исключена коррекция. По валютной паре евро/рубль цель на снижение находится в районе 67», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть передумала падать