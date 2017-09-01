Тверь, 1 сентября, 2017, 15:25 — ИА Регнум. 10 сентября жителям Твери предстоит избрать депутатов, которые в ближайшие пять лет будут представлять их интересы в городской думе. До выборов осталось совсем немного времени, но в областной избирательной комиссии констатируют: конкуренция — довольно высокая, а вот сама кампания проходит спокойно.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

Перемены не грозят?

Всего 10 сентября жителям Твери предстоит выбрать 33 депутата: 16 из них будут избираться по округам, 17 — по партийным спискам.

Изначально на места в городской думе претендовали 524 кандидата — 423 по партийным спискам, 101 одномандатник. Однако пройти регистрацию удалось далеко не всем.

Так, списки на регистрацию подали, в общей сложности, девять партий. Регистрацию не прошли списки «Партии Роста» и «Коммунистов России». Остальные семь партий списки зарегистрировали, хотя и не без потерь. Так, в списке «Единой России» — 51 кандидат, в списке партии «Родина» — 50; «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 45 кандидатов. От партии «Справедливая Россия» в список вошел 41 кандидат, однако один из них выбыл. КПРФ включила в список 48 кандидатов, ЛДПР — в итоге осталось 49 кандидатов, у «Яблока» — 44. Итого по спискам партий право баллотироваться получили 327 кандидатов.

По одномандатным округам от «Единой России» регистрацию прошли 16 кандидатов, от «Родины» — трое, единственный кандидат от партии «Достоинство» получил отказ в регистрации. Из троих кандидатов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» зарегистрированы двое. «Справедливая Россия» и КПРФ зарегистрировали по 15 кандидатов, ЛДПР — 16, «Яблоко» — шесть из семи, «Коммунисты России» — только одного из шести заявленных. Из 19 кандидатов, решивших баллотироваться как самовыдвиженцы, регистрацию смогли получить лишь трое.

Таким образом, по последним данным, на 33 места в региональном парламенте претендуют 404 человека — конкурс составляет более 12 человека на место.

Интересно, что из 27 депутатов, которые составляют нынешний состав парламента, более половины — 18 человек — претендуют на новый депутатский мандат.

Кого выбираем?

В числе кандидатов — люди самых разных возрастов и самых разных профессий: менеджеры, бухгалтеры, врачи, учащиеся, безработные, инженеры и рабочие, помощники депутатов, немало пенсионеров, преподавателей и бывших военных. В списке одной из партий оказались несколько кандидатов, у которых в качестве основного места работы были указаны одни и те же фирмы.

В списках партий есть кандидаты, которые вряд ли займут место в гордуме: так, список «Единой России» возглавил губернатор Игорь Руденя, а ЛДПР поведет на выборы, уже по традиции, лидер партии Владимир Жириновский. «Первые номера» других партий — «Родины», КПСС, «Яблока», «Справедливой России» и КПРФ — менее известны избирателям, но, по всей видимости, здесь расчет, что голосовать будут за партию, а не за имя.

В середине августа председатель Тверского облизбиркома Валентина Дронова рассказывала журналистам, что особенностью предстоящих выборов в избиркоме является большое число кандидатов, имеющих уголовное прошлое.

«Это преступления имущественного характера: кража, грабеж, разбой, вымогательство, взятки. Также есть кандидат, судимый за разглашение государственной тайны, и сразу два человека, имевших судимости по такой редкой статье, как нарушение авторских прав. И есть судимые за преступления против личности: начиная от легких телесных повреждений и заканчивая тяжкими телесными повреждениями, похищением человека, изнасилованием и иными видами преступлений», — цитировал Tverigrad Валентину Дронову.

Впрочем, в прошлом году, когда в регионе выбирали депутатов Заксобрания, число судимых кандидатов (у всех судимости были сняты либо погашены) также оказалось довольно высоким.

Всё спокойно

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM представитель Тверской избирательной комиссии оценил ход избирательной кампании как вполне спокойный.

«Да, жалобы есть, преимущественно — кандидаты жалуются на нарушения со стороны оппонентов, есть и подтвержденные жалобы. Но в целом — течение кампании очень спокойное», — пояснил собеседник агентства.

Впрочем, локальные скандалы все же были. Недавний — с исчезновением баннеров партии «Родина», размещенных на улицах Твери в рамках кампании. Провисели они всего пару дней, потом исчезли — а на их месте появились другие. Через пару дней плакаты вернули на место, но затем снова исчезли. Председатель партии Алексей Журавлев на своей странице в Facebook назвал произошедшее «классическим агитационным саботажем» и сообщил, что жалобы направлены в ЦИК РФ, администрацию президента РФ, прокурору Тверской области. В комментариях под публикациями о происшествии в местных СМИ читатели предположили, что исчезновение плакатов может быть связано с пожаром, произошедшем 30 августа на складе одной из местных фирм, занимающейся, в том числе, и наружной рекламой.

Чуть ранее, выступая перед журналистами местных изданий, глава облизбиркома Валентина Дронова высказала уверенность, что «политическая конкуренция на предстоящих выборах будет достаточно высокой как среди кандидатов, так и среди политических партий, и у избирателей будет возможность определиться с наиболее близкими ему программами реальных кандидатов и избирательных объединений».

Кстати, в этом году жители Твери получили возможность проголосовать и против всех — соответствующая графа будет внесена в бюллетени по выборам в гордуму.

Открепительных удостоверений на этих выборах нет, но те, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на избирательные участки 10 сентября, смогут проголосовать досрочно, с 30 августа.

Что касается явки, то в облизбиркоме надеются, что жители Твери проявят большой интерес к городским выборам. Впрочем, судя по данным, например, прошлого года, когда в регионе проходили сразу две кампании — по выборам губернатора и депутатов Заксобрания — надежды на высокую явку не слишком много: в 2016 году в целом по области проголосовало менее 42% избирателей, а в 2012 году, когда жители Твери в последний раз выбирали депутатов гордумы — лишь 23,07%.