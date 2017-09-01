Ярославль, 1 сентября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Ярославле открылась выставка «Хранители женских тайн и секретов», на которой представлены рукописные дамские и девичьи альбомы XIX — первой половины XX веков из музейного собрания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском музее-заповеднике

В Ярославле посетителям выставки покажут дамские дневники

В фондах Ярославского музея-заповедника хранится около полутора десятка рукописных альбомов XIX — первой половины XX веков, преимущественно дамских и девичьих. Владелицами более ранних альбомов были дамы из образованной дворянской среды. Это своего рода поэтические альманахи с выписками стихотворений, афоризмов, украшенные символическими рисунками в духе сентиментализма и романтизма. Содержание девичьих альбомов в первой половине ХХ века значительно упрощается, в них преобладает"альбомный фольклор», нравственные наставления шуточного характера, сентиментальные стихотворения.

«Традиция вести альбомы пришла в Россию в середине XVIII века из Европы и сохранилась очень надолго. Современные песенники и анкеты, которые ведут некоторые юные барышни, являются преемниками тех самых дамских альбомов прошлых веков.

Долгое время исследователей привлекали исключительно литературные альбомы первой половины XIX века, как элемент дворянской культуры и быта пушкинской поры. В современных исследованиях рукописный альбом рассматривается как неотъемлемая часть культуры повседневности, источник письменного фольклора и сведений по гендерной истории», — сказали в музее-заповеднике.

Один из альбомов знакомит посетителей выставки с ее владелицей Нонной Успенской, жившей в Ярославле в начале ХХ века. Девушка вела альбом в 1913—1917 годах, в нем оставили записи ее друзья и подруги, близкие родственники. Альбом заполнен дружескими пожеланиями, шуточными стихами «на память», рисунками, картинками с изображением цветов, животных, птиц, детской фотографией одной из подруг. .