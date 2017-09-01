Ижевск, 1 сентября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В результате разлива нефти из законсервированной скважины в Балезинском районе Удмуртии пострадали объекты животного мира. На месте происшествия специалисты регионального министерства природы обнаружили семь трупов диких уток, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре республике.

18.mchs.gov.ru Разлив нефти в Балезинском районе

По факту разлива нефти проведена проверка. Установлено, что 30 августа сотрудниками Балезинолес обнаружен разлив нефти площадью около 200 кв метров. Нефть является опасной жидкостью, которая при попадании на почву и в воду вызывает загрязнения, высокая токсичность нефти является причиной уничтожения растительного покрова и организмов, имеющих контакт с загрязненной почвой.

В ходе проверки специалисты пришли к выводу, что в результате нарушения требований природоохранного законодательства при обращении с опасными химическими веществами создана угроза причинения вреда окружающей среде экологически опасными веществами.

Материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, а именно использование или иное обращение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, если эти деяния создали угрозу причинения существенного окружающей среде»). Ход дела контролирует природоохранная прокуратура.

Отметим, что по данным республиканского управления МЧС, предположительно разлив нефти произошел из законсервированной скважины. Также в ведомстве отметили, что площадь нефтяного пятна в два раза больше — около 400 кв метров.

Проверку проводит и Следственное управление СКР Удмуртии по ст. 247 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»). «При осмотре места происшествия установлено, что на данном участке лесного массива имеется металлическая конструкция, похожая на законсервированную нефтяную скважину с соответствующим номерным обозначением. В основании скважины обнаружена жидкая нефть, которая образует небольшой «бассейн» размерами 10×20 м и глубиной до 70 см, а также пропитывает окружающую его почву», — подчеркнули в управлении. С места происшествия изъяты образцы вещества и почвы, тела птиц направлены на исследование.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, последний разлив нефти произошел на территории Удмуртии в апреле 2016 года. Причиной аварии стала разгерметизация поврежденного патрубка, произошедшая при проведении работ на Гремихинском месторождении «Удмуртнефти» — дочерней структуры компании «Роснефть».

После инцидента компания оперативно приступила к устранению последствий утечки нефтепродуктов, запланировав их ликвидировать в течение недели. Ниже по течению водоема были установлены два боновых заграждения, очищено около 120 м береговой линии. На ручье возвели гидротехническое сооружение, которое будет способствовать образованию искусственного водоема для создания благоприятных условий воспроизводства рыбы и речных животных. В ликвидации последствий аварии принимали участие 50 работников и 23 единицы техники.

После инцидента специалиста минприроды республики выехали на место разлива нефти. «Обнаружена 1 мертвая ондатра и 2 мертвых бобра. Единственный живой бобр нырнул в речку», — сообщала тогда пресс-служба ведомства. В дальнейшем минприроды Удмуртии обратилось с иском в отношении нефтяной компании о взыскании 18,3 тыс. рублей за ущерб, «причиненный объектам животного мира».