Москва, 1 сентября, 2017, 15:22 — ИА Регнум. Выходец из Центральной Азии Муродбек Кодиров, обвиняемый в подготовке терактов в Москве, арестован до 31 октября 2017 г. Об этом «Агентству Москва» сообщили в Мещанском районном суде.

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«Суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности (ФСБ) об аресте до 31 октября М. Кодирова, обвиняемого в терроризме и незаконном обороте оружия», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2017 г. в Москве сотрудники спецслужб задержали двух человек, подозреваемых в подготовке терактов. Это произошло после того, как человек (задержанный впоследствии) опубликовал в интернете видеозапись, в которой клялся в верности террористической группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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