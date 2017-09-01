Ярославль, 1 сентября, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Страна, которая станет лидером по созданию искусственного интеллекта, будет властелином мира, заявил 1 сентября президент России Владимир Путин на открытом уроке «Россия, устремлённая в будущее» в Ярославле.

Искусственный интеллект

Российский лидер отметил, что «искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего человечества».

Читайте также: Путин: Толкает Россию вперед человеческий ядерный реактор

«Тот, кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира. Очень бы не хотелось, чтобы эта монополия была сосредоточена в чьих-то конкретных руках», — заявил Путин.

По словам президента, если Россия станет лидером в этой сфере, то она будет делиться технологиями со всем миром.

«Как мы сегодня делимся атомными технологиями, ядерными технологиями, но чтобы не стоять в конце очереди, нужно уже работать над этим сегодня», — резюмировал Путин.

Читайте также: Путин предложил написать сочинение «Россия, устремленная в будущее»

Напомним, в День знания, 1 сентября, президент России Владимир Путин выступил на открытом уроке для школьников всей страны «Россия, устремленная в будущее» в рамках всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.