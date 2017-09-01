Москва не контролирует цены на цветочную продукцию: фоторепортаж
Москва, 1 сентября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Цветочная торговля в Москве остается одним из самых закрытых и сложно контролируемых сегментов. Традиционно фиксируется подъём цен на цветы к праздникам, однако подсчитать его в процентном соотношении можно лишь в среднем по рынку, так как отдельные торговые точки столицы в пики продаж попросту удаляют ценники с прилавков. Так, стоимость букетов к 1 сентября начиналась от 700 рублей, причём на некоторых рынках попытка проконтролировать цены оборачивалась серьёзными конфликтами с продавцами и охраной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В погоне за заработками уличные продавцы столицы озвучивали максимально возможные цены из тех, на которые готов был согласиться покупатель — контроля нет. Так, попытка корреспондента ИА REGNUM ознакомиться 31 августа с ценниками на цветочную продукцию на Рижском рынке закончилась агрессией продавцов и задержанием фотокорреспондента охраной рынка, требующей убрать фотоаппарат (тем самым они воспрепятствовали деятельности журналиста). Несмотря на то, что это общественное место, а у корреспондента было официальное редакционное задание и удостоверение, его выдворили за пределы рынка — съёмка в этот «день особо высоких цен» разрешалась только при наличии специальной бумаги от департамента торговли Москвы. Отметим, что ценники на цветы на рынке отсутствовали, так что о том, насколько полегчали кошельки родителей школьников, можно только догадываться.
В среднем стоимость цветов к 1 сентября увеличивается на 10—15%, особенно это касается так называемой придорожной торговли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директора компании Megaflowers Сергей Семёнова. Он отметил, что обычно цены растут не на весь ассортимент, а на топовые позиции. В масс-маркете это традиционно розы, хризантемы и герберы. Именно тут фиксируют основные ценовые манипуляции.
Что касается сетевых непрофильных магазинов, то цены там обычно ниже, хотя ассортимент цветов там последнее время наблюдается круглый год, что заставляет подстраиваться под эти цены и профильные точки.
«Все эти трансконтинентальные и федеральные — Ашаны, Магниты, Пятерки, Ленты, Карусели и так далее. Профильные игроки порой не могут совладать с ценами таких гигантов, потому что нужно понимать, что весовые категории совершенно разные. Сетей федерального уровня цветочных нет», — заявил Семёнов.
Он отметил, что поставщики цветочного рынка в России — это в основном зарубежные игроки, «нашего цветка в России нет». При этом для потребителя в столице сейчас самое благоприятное время для покупки цветов, так как конкуренция развита сильно и цены выравниваются. Зачастую игроки даже манипулируют своей маржой в пользу потребителя, ведутся ценовые войны, войны брендов.
«Клиент всегда жалуется, даже если бы стоило в 2 раза дешевле, чем есть сейчас. Это нормальное потребительское поведение. Где люди живут, там и потребляют, выбирать особо не приходится. 1 сентября не тот праздник, когда нужно планировать заранее, куда-то ехать. Букет крутится за 700 рублей и всё готово. Игроки могут пользоваться этим, чтобы заработать, праздников не так много», — тем не менее добавил он.
По словам Семёнова, цены на цветочную продукцию падают до почти привычного уровня уже во второй половине дня 1 сентября. Причём их снижают как в профильных, так и не в профильных магазинах и точках, потому что-либо поставщики и закупщики правильно спрогнозировали те объемы, которые им удастся продать, и в остатке выходят почти на ноль, либо не спрогнозировали и надо срочно сбыть оставшиеся излишки.
«Им не на что будет понижать цены, поскольку всё продано, а те, кто останутся с остатками, большими или маленькими, конечно, уронят цены», — заключил Семёнов.
Отметим, что в 2016 году средняя наценка на цветочную продукцию также укладывалась в 10—15%, а средняя стоимость букета к 1 сентября составляла 1200 рублей.