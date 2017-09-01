Москва, 1 сентября, 2017, 16:09 — ИА Регнум. Цветочная торговля в Москве остается одним из самых закрытых и сложно контролируемых сегментов. Традиционно фиксируется подъём цен на цветы к праздникам, однако подсчитать его в процентном соотношении можно лишь в среднем по рынку, так как отдельные торговые точки столицы в пики продаж попросту удаляют ценники с прилавков. Так, стоимость букетов к 1 сентября начиналась от 700 рублей, причём на некоторых рынках попытка проконтролировать цены оборачивалась серьёзными конфликтами с продавцами и охраной, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рижский цветочный рынок в Москве. Предпраздничный ажиотаж

Дарья Антонова ИА REGNUM Рижский цветочный рынок в Москве. Предпраздничный ажиотаж

В погоне за заработками уличные продавцы столицы озвучивали максимально возможные цены из тех, на которые готов был согласиться покупатель — контроля нет. Так, попытка корреспондента ИА REGNUM ознакомиться 31 августа с ценниками на цветочную продукцию на Рижском рынке закончилась агрессией продавцов и задержанием фотокорреспондента охраной рынка, требующей убрать фотоаппарат (тем самым они воспрепятствовали деятельности журналиста). Несмотря на то, что это общественное место, а у корреспондента было официальное редакционное задание и удостоверение, его выдворили за пределы рынка — съёмка в этот «день особо высоких цен» разрешалась только при наличии специальной бумаги от департамента торговли Москвы. Отметим, что ценники на цветы на рынке отсутствовали, так что о том, насколько полегчали кошельки родителей школьников, можно только догадываться.

В среднем стоимость цветов к 1 сентября увеличивается на 10—15%, особенно это касается так называемой придорожной торговли, сообщил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директора компании Megaflowers Сергей Семёнова. Он отметил, что обычно цены растут не на весь ассортимент, а на топовые позиции. В масс-маркете это традиционно розы, хризантемы и герберы. Именно тут фиксируют основные ценовые манипуляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рижский цветочный рынок в Москве. Предпраздничный ажиотаж

Что касается сетевых непрофильных магазинов, то цены там обычно ниже, хотя ассортимент цветов там последнее время наблюдается круглый год, что заставляет подстраиваться под эти цены и профильные точки.

«Все эти трансконтинентальные и федеральные — Ашаны, Магниты, Пятерки, Ленты, Карусели и так далее. Профильные игроки порой не могут совладать с ценами таких гигантов, потому что нужно понимать, что весовые категории совершенно разные. Сетей федерального уровня цветочных нет», — заявил Семёнов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рижский цветочный рынок в Москве. Предпраздничный ажиотаж

Он отметил, что поставщики цветочного рынка в России — это в основном зарубежные игроки, «нашего цветка в России нет». При этом для потребителя в столице сейчас самое благоприятное время для покупки цветов, так как конкуренция развита сильно и цены выравниваются. Зачастую игроки даже манипулируют своей маржой в пользу потребителя, ведутся ценовые войны, войны брендов.

«Клиент всегда жалуется, даже если бы стоило в 2 раза дешевле, чем есть сейчас. Это нормальное потребительское поведение. Где люди живут, там и потребляют, выбирать особо не приходится. 1 сентября не тот праздник, когда нужно планировать заранее, куда-то ехать. Букет крутится за 700 рублей и всё готово. Игроки могут пользоваться этим, чтобы заработать, праздников не так много», — тем не менее добавил он.

По словам Семёнова, цены на цветочную продукцию падают до почти привычного уровня уже во второй половине дня 1 сентября. Причём их снижают как в профильных, так и не в профильных магазинах и точках, потому что-либо поставщики и закупщики правильно спрогнозировали те объемы, которые им удастся продать, и в остатке выходят почти на ноль, либо не спрогнозировали и надо срочно сбыть оставшиеся излишки.

«Им не на что будет понижать цены, поскольку всё продано, а те, кто останутся с остатками, большими или маленькими, конечно, уронят цены», — заключил Семёнов.

Отметим, что в 2016 году средняя наценка на цветочную продукцию также укладывалась в 10—15%, а средняя стоимость букета к 1 сентября составляла 1200 рублей.