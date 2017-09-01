Москва, 1 сентября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Российский рубль закончил август на мажорной ноте, поднявшись против доллара США и евро к значениям середины лета. Поддержку он получает в первую очередь на фоне роста спроса иностранных спекулянтов на облигации федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.

ИА REGNUM Рубль

«Причиной этого является активизация Минфина РФ в размещении государственных облигаций (ОФЗ) на волне повышенного спроса инвесторов на рискованные активы в мире. Напомним, что Россия в настоящий момент из-за санкций отрезана от мирового рынка капитала, поэтому стратегия «заемной экономики» уже с 2017 года реализуется в стране в полном объеме для пополнения бюджета», — пояснил эксперт.

Но, по его мнению, «есть реальные причины, которые могут прервать ралли рубля против евро и доллара — это новые санкции на предоставление кредитования российским компаниям сроком всего лишь на 30 дней, которые начинают действовать 1 сентября».

«Можно предположить, что, если спрос на ОФЗ значительно упадет, то это станет основанием к локальному развороту рубля вниз против доллара и евро. На этой волне пара доллар США/рубль может вырасти выше отметки в 59 рублей, а пара евро/рубль подрасти к 70,50», — считает Костенко.

«Цены на сырую нефть по-прежнему остаются в диапазонах. Североморская Brent торгуется в диапазоне $50−53 за баррель практически горизонтально с конца июля, а американская WTI плавно снижается к нижней границе широкого диапазона $39,50−55», — привел цифры эксперт.

«Давление на пару происходит из-за выхода новостей о том, что в США приняли решение о распечатке стратегических запасов нефти на фоне торможения ее добычи и переработки из-за урагана Харви», — отметил Костенко.

«Черное золото в сентябре может подешеветь, если темпы роста добычи в Штатах, а также в Ливии, Нигерии и Иране не снизятся. На этом фоне котировки могут упасть для Brent к отметке в $44 за баррель, а для WTI — $39−39,50 за баррель», — полагает эксперт.

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