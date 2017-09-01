Ралли рубля в сентябре может прерваться
Москва, 1 сентября, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Российский рубль закончил август на мажорной ноте, поднявшись против доллара США и евро к значениям середины лета. Поддержку он получает в первую очередь на фоне роста спроса иностранных спекулянтов на облигации федерального займа (ОФЗ), заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Сергей Костенко.
«Причиной этого является активизация Минфина РФ в размещении государственных облигаций (ОФЗ) на волне повышенного спроса инвесторов на рискованные активы в мире. Напомним, что Россия в настоящий момент из-за санкций отрезана от мирового рынка капитала, поэтому стратегия «заемной экономики» уже с 2017 года реализуется в стране в полном объеме для пополнения бюджета», — пояснил эксперт.
Но, по его мнению, «есть реальные причины, которые могут прервать ралли рубля против евро и доллара — это новые санкции на предоставление кредитования российским компаниям сроком всего лишь на 30 дней, которые начинают действовать 1 сентября».
«Можно предположить, что, если спрос на ОФЗ значительно упадет, то это станет основанием к локальному развороту рубля вниз против доллара и евро. На этой волне пара доллар США/рубль может вырасти выше отметки в 59 рублей, а пара евро/рубль подрасти к 70,50», — считает Костенко.
«Цены на сырую нефть по-прежнему остаются в диапазонах. Североморская Brent торгуется в диапазоне $50−53 за баррель практически горизонтально с конца июля, а американская WTI плавно снижается к нижней границе широкого диапазона $39,50−55», — привел цифры эксперт.
«Давление на пару происходит из-за выхода новостей о том, что в США приняли решение о распечатке стратегических запасов нефти на фоне торможения ее добычи и переработки из-за урагана Харви», — отметил Костенко.
«Черное золото в сентябре может подешеветь, если темпы роста добычи в Штатах, а также в Ливии, Нигерии и Иране не снизятся. На этом фоне котировки могут упасть для Brent к отметке в $44 за баррель, а для WTI — $39−39,50 за баррель», — полагает эксперт.
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