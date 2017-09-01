Санкт-Петербург, 1 сентября, 2017, 15:10 — ИА Регнум. С 2014 по 2017 годы костюмы для мальчиков школьного возраста подорожали на 34,6%, рубашки ещё больше — на 42,7%. Средняя стоимость сарафанов для девочек из полушерстяных, смесовых тканей за три года выросла на 29,5%, блузок — на 29,6%, юбок — на 24,4%. Об этом сегодня, 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили аналитики Alto Consulting Group.

Советские школьники в форме. 1970

В результате, средняя стоимость костюма для школьника на сегодняшний день составляет чуть больше 3,3 тыс. рублей. Этот показатель на 2,8%, или на 92,5 рублей выше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом, наибольший рост средних цен производителей произошёл в 2015 году, составив 19,61%.

Дороже всего этот товар обойдётся родителям в регионах Центрального федерального округа — более 5,7 тыс. рублей, что на 68,6% выше среднероссийского показателя. Дешевле всего — в Уральском федеральном округе — около 1,9 тыс. рублей, что на 44,5% ниже средней по стране

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Средняя цена сарафана для учениц в торговых сетях в 2017 году установилась на уровне 1,5 тыс. рублей. Дороже всего за сарафаны придётся заплатить в Дальневосточном федеральном округе — более 1,8 тыс. рублей. Дешевле всего — в Южном федеральном округе, 1,3 тысячи рублей.

Рубашку для мальчика можно на сегодня купить в среднем за 685 рублей. Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло также в 2015 году — на 15,97%. Дороже всего обойдётся сорочка в Северо-Кавказском федеральном округе — 929 рублей, что на 35,6% выше средней цены по РФ. Самый низкий уровень розничных цен отмечен в Северо-Западном федеральном округе — 624 рубля, что на 8,9% ниже среднероссийского.

Блузку для девочки школьного возраста можно приобрести в среднем за 1 095 рублей. Наибольшее увеличение средних цен произошло в 2016 году — на 10,66%. Самые высокие розничные цены на блузки отмечены в Дальневосточном федеральном округе — 1 335 рублей, что на 22% выше средней по России. Самый низкий уровень оказался в Южном федеральном округе — 990 рублей, что на 9,5% ниже средней общероссийской цены.

Юбка для девочки из полушерстяных тканей сегодня обойдётся в 1 105 рублей. Больше всего цена юбок возросла в 2015 году — на 8,83%. Самые высокие розничные цены на юбки для школьниц зафиксированы в Северо-Кавказском федеральном округе — 1 354 рубля, что на 22,5% выше средней. Дешевле всего юбка будет стоить в Южном федеральном округе — почти 967 руб./шт (на — 12,5% ниже средней по РФ).

Сарафан в среднем будет стоить 1 533 рубля. Больше всего его стоимость подросла в 2016 году — на 11,34%. Самые высокие розничные цены на сарафан для девочек оказались в Дальневосточном федеральном округе — 1 837 рублей, что на 19,9% выше средней по РФ. Дешевле сарафан обойдётся родителям в Южном федеральном округе — 1 307 рублей, что на 14,7% ниже, чем в среднем по стране.

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«Девальвация рубля вынуждает предприятия компенсировать вынужденные убытки удорожанием. Причем это касается компаний, производящих и ткани, и саму школьную форму», — сообщила аналитик компании Наталья Надеина, добавив, что девальвация влечёт за собой ужесточение банкового кредитования отрасли, что также способствует росту цен на школьную форму.

Кроме того, считает эксперт, существенное подорожание школьной формы могло быть вызвано борьбой за ее качество и безопасность, поскольку производителям приходится отказываться от дешевых синтетических тканей, чтобы не допустить нарушения санитарно-гигиенических показателей одежды для детей.

В 2016 года государство стало выдавать субсидии на производство камвольных тканей, из которой шьют костюмы и платья для учеников младших классов, напомнила Надеина. Благодаря господдержке цены на школьную форму из отечественных камвольных и поливискозных тканей резко расти не будут, считает она.

По мнению аналитиков, рост цен также может быть связан и с продолжительным спадом объемов производства школьной формы. В частности, в 2015 году производство сократилось более чем на 43%, до 20,6 млн комплектов. В 2016 году этот показатель опустился уже до 20,2 млн. Однако за первые семь месяцев 2017 года было произведено более 17,4 млн комплектов школьной формы, что на 54% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Напомним, по данным соцопроса, проведенного Фондом «Общественное мнение», 56% родителей считают сумму на сборы в школу слишком большой. На покупку школьной формы 42% респондентов потратили от 3,5 тыс. до 10 тыс. рублей. 15% респондентов купили форму дороже 10 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, поборы на «нужды класса», покупка единообразной школьной формы и другие финансовые вопросы зачастую осуществляются через родительские комитеты. Чиновники рапортуют только о хорошем, руководство школ официально к этому отношения не имеет, но кошельки родителей опустошаются ежегодно.