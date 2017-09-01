Как Польша промывает мозги и что толкает Россию вперёд: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Промывка мозгов: как в Польше сеют антироссийские настроения;
- Не останется без внимания: Россия примет ответные меры на закрытие генконсульства в США;
- Что не так: гражданам России въезд в Молдавию запрещён, Румынии — добро пожаловать;
- Истерия продолжается: в Киеве пугают захватом Польши и Литвы во время учений «Запад-2017»;
- Человеческий ядерный реактор: что толкает Россию вперёд.